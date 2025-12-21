Ao longo de 2025, a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – Funcamp organizou concursos públicos que atraíram o interesse de mais de 9 mil candidatos. Ao todo, foram lançados 35 editais que ofereceram 45 vagas, com salários que variaram entre R$ 3.3 mil e cerca de R$ 10 mil. As oportunidades foram destinadas para a composição do quadro de profissionais da Unicamp, campi de Campinas, Limeira ou Piracicaba, de acordo com a necessidade da Universidade.

“Nossos editais ofertaram vagas para áreas da saúde, administrativa e médica”, conta a gestora do Núcleo de Gestão de Concursos da Funcamp, Rafaela Araujo de Paula.

Para 2026, Rafaela vislumbra a publicação de novos editais, com mais oportunidades para quem busca a carreira pública, além do atendimento a outras instituições. “Há, sim, previsão de publicação de novos editais para o próximo ano. Temos também a perspectiva de ampliar nosso atendimento para outras instituições, além da Unicamp”, ressalta.

Segundo a gestora do Núcleo de Gestão de Concursos da Funcamp, a aprovação em um concurso público é resultado de comprometimento, organização e estratégia do candidato. “É preciso planejar os estudos com inteligência e constância, assim como resolver questões de provas anteriores de acordo com o estilo da banca. Além disso, penso que estar preparado significa estar informado, treinado e confiante”, esclarece.

Todos os anos, milhões de brasileiros almejam a aprovação em concursos públicos em busca de estabilidade profissional, bons salários e plano de carreira.

“Em busca de aprovação em um concurso público, cada passo dado com dedicação aproxima o candidato de uma de nossas vagas e de sua conquista”, finaliza Rafaela.

Para conhecer todas as oportunidades relacionadas aos concursos organizados pela Funcamp acesse https://concursosfuncamp.com.br/.

Sobre a Funcamp- Unicamp

Fundada em 1977, a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – Funcamp nasceu com a missão de ser um eixo de apoio estratégico à Unicamp, ajudando a promover conhecimento, inovação e desenvolvimento científico e tecnológico por todo o país. Além de sua forte atuação nas áreas de educação e pesquisa, a Funcamp também atua diretamente na área da saúde e é certificada como Organização Social de Saúde (OSS) pelo Governo do Estado de São Paulo.

Com uma gestão de projetos especializada e comprometida com a excelência, a Fundação transforma desafios em soluções práticas para a sociedade, especialmente nos campos da saúde, educação e tecnologia.

Com mais de 4 mil profissionais, a Fundação atua em várias cidades da região, mediando diversos convênios celebrados pela Unicamp com instituições públicas e privadas. É responsável pela gestão administrativa e financeira dos recursos, além das demais atividades necessárias para viabilizar o plano de trabalho acordado entre as partes.

