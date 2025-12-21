A unidade de Sumaré do Grau Educacional está com sete vagas de emprego para consultor de vendas. Os interessados em se candidatar às vagas podem encaminhar o currículo para o WhatsApp 19 98428 0001, enviar para o e-mail: [email protected] ou entregá-lo diretamente na escola, localizada na Rua José Maria Miranda, 480, Centro.

Adriana Guerra, gestora da unidade, explica que, além do salário, a escola oferece comissão, bônus, vale-alimentação e vale-transporte. O profissional vai atuar na área de vendas da escola.

Maior rede de ensino técnico e profissionalizante do país, o Grau Educacional está em Sumaré há três anos. O Grau Técnico oferece os cursos de Enfermagem, Radiologia, Farmácia, Administração e Eletrotécnica. Entre os cursos profissionalizantes, há diversas opções como APH (Atendimento Pré-hospitalar), Balconista de Farmácia, Coleta de Sangue, Cuidador de Idosos, Eletricista Predial + NR10, Excel Avançado, Excel Básico, Operador de Caixa, e Rotinas Administrativas, entre outros. Em 2026, a unidade vai oferecer, também, o curso de Bombeiro Civil.