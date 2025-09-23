Americana analisa Plano Municipal de Educação e inicia elaboração de proposta

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, promove nesta terça-feira (23), às 14h, a apresentação do balanço das ações do Plano Municipal de Educação (PME) 2015-2025 e o lançamento da elaboração de proposta para o Novo Plano Decenal. O evento é aberto aos interessados e acontece no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

O PME estabelece diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação municipal em um período de dez anos, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade e a expansão da educação em todos os níveis. O plano em vigor foi elaborado em acordo com as exigências da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE).

O encontro tem o objetivo de compartilhar conquistas e desafios da Educação na última década e de discutir as diretrizes para o ensino no município para os próximos dez anos. As contribuições da população para a elaboração do novo Plano Municipal de Educação serão coletadas por meio de consulta pública disponível no banner sobre o tema, em www.americana.sp.gov.br.

“A consulta pública permitirá que a população colabore efetivamente com a temática. O Plano Municipal de Educação estabelece diretrizes para o ensino em toda a cidade, não apenas na rede municipal, e por isso é muito relevante que a sociedade participe ativamente, contribuindo para o aprimoramento constante das políticas públicas desenvolvidas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi em prol das crianças e adolescentes atendidos pelas escolas da rede de Educação de Americana”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Em portaria publicada no Diário Oficial do município, foi constituída a Comissão Especial para a elaboração do próximo Plano Municipal de Educação. O grupo tem a finalidade de coordenar, analisar e propor as diretrizes, metas e estratégias para o desenvolvimento da educação no âmbito do Município de Americana pelo período de dez anos.

A Comissão tem como presidente nato o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e os membros técnicos da pasta Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca, Alessandra Maraísa Miranda Pereira, Dinameire Perpétua Pinheiro Pascoal, Eliana Cristina Arcaro Baird, Graciete Pereira da Silva e Salete Cristina Pelisson da Cruz.

