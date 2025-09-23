Nova Odessa se prepara para a Caminhada Outubro Rosa

Troca por ‘vale-camiseta’ começou com doação de leite em pó ou fraldas; evento será em 25 de outubro

Quem quiser garantir a camiseta oficial da Caminhada do Outubro Rosa em Nova Odessa já pode fazer sua doação. A partir desta segunda-feira (22/09), o Fundo Social de Solidariedade inicia a troca de uma lata de leite em pó (380g ou 400g) ou um pacote de fraldas descartáveis (infantil ou adulto) pelo “vale-camiseta” do evento, que será realizado no sábado, 25 de outubro.

As doações podem ser entregues até 10 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede do Fundo Social (Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro). No dia do evento, os participantes apresentam o vale para retirar a camiseta no Paço Municipal, das 7h às 8h, antes da largada da caminhada, que se inicia às 8h.

A ação é promovida pela Prefeitura Municipal por meio do Fundo Social de Solidariedade para mobilizar a comunidade em torno da conscientização sobre a saúde da mulher e a prevenção ao câncer de mama.

Para a presidente do Fundo Social, Rose Miranda, a iniciativa reforça a importância da união. “Mais do que conscientizar, queremos acolher e unir forças. Quando a família e a comunidade caminham juntas, o enfrentamento fica mais leve e a esperança se fortalece”, destacou.

Os itens arrecadados na Caminhada Outubro Rosa serão distribuídos pelo Fundo Social para famílias em situação de vulnerabilidade do município.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, enfatizou o significado da campanha. “O Outubro Rosa é um momento de cuidado e atenção com a saúde das mulheres. A mobilização de toda a comunidade em torno dessa causa é fundamental para fortalecer a prevenção”, declarou.

A participação na caminhada é gratuita e aberta a todos os interessados.

