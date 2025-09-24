Mostra de Teatro Cena Bárbara segue até domingo com programação grátis

Leia + sobre diversão e arte

A 10ª edição da Mostra de Teatro Cena Bárbara segue até o próximo domingo, dia 28, movimentando diferentes espaços de Santa Bárbara d’Oeste, com entrada gratuita. As apresentações acontecerão no Teatro Municipal Manoel Lyra, CEU das Artes, Espaço Arte-Móvel, Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum e na Praça Central. Ao todo, são 21 atividades abertas ao público, reunindo produções locais e nacionais, além de convidados especiais.

Na quinta-feira (25), o Léo Sallum sediará “Vagão de Histórias”, do Grupo Mirabolantes, e o CEU das Artes apresentará “O Arquidiabo e o Camponês”, da Rabugentos Cia Teatral, de Sertãozinho. A sexta-feira (26) começará com “Aventuras de Pedro Malasartes”, da Cia Xekmat, no CEU das Artes, e terminará no Teatro Manoel Lyra com “Casulo”, da Cia Arte-Móvel.

O sábado (27) trará pela manhã a oficina “Rasaboxes – Artista da Cena como Atleta das Emoções”, conduzida por Juliana Calligaris, no Espaço Arte-Móvel. À tarde, o CEU das Artes receberá “Sputnik II e Outras Histórias Caninas”, da Cia do Trailer, de São José dos Campos. À noite, será a vez do espetáculo “Isadora – Alma em Trânsito”, do Grupo Lumos, barbarense, que emocionará o público com um solo sobre identidade e autodescoberta.

A programação se encerrará no domingo (28). Pela manhã, o CEU das Artes receberá “Sabores Esquecidos”, da Trupe Dona Formiga, de Santa Bárbara, que abordará com sensibilidade as memórias e o Alzheimer. À noite, o Teatro Manoel Lyra sediará o espetáculo de encerramento, “Cícera”, do grupo Contadores de Mentira, de Mairiporã, que narrará a vida de uma retirante nordestina em São Paulo, trazendo à cena um retrato de luta e resistência feminina.

Inédito

Como parte inédita na programação, a Mostra trará o Cena Aberta, realizado exclusivamente no CEU das Artes. Sempre uma hora antes de cada espetáculo, o público poderá ocupar o palco e se expressar livremente. A proposta é transformar o tempo de espera em um momento de partilha artística, onde ideias, performances e criações se encontram em um ambiente intimista e acolhedor.

A 10ª Mostra de Teatro Cena Bárbara é uma realização da Associação Paulista Amigos da Arte, por meio do programa Difusão CultSP, da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Cia Arte-Móvel e Grupo Di Atus, com apoio institucional da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e apoio do Tivoli Shopping.

Programação:

7º DIA – 24/09 (Quarta-feira)

9h30 – Alinhavando | NAC | Espaço Arte-Móvel | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Em uma nova morada, Nila, Ablum e Ceceu, encontram um diário perdido. Ao passo que revivem as memórias escondidas, mistérios e teorias se revelam para desvendar quem o escreveu.

20h – La Mamma | La Cascata Cia Cômica | Teatro Municipal Manoel Lyra | São José dos Campos/SP – Classificação: Livre

Sinopse: La Mamma conta a história de uma família de palhaços trambiqueiros que após o sequestro do caçula Barberinha farão de tudo para conseguir o dinheiro do resgate. Movida por um instinto maternal, Mamma Rotunda e seus trigêmeos descobrem, entre trapaças e bobagens, a origem de sua família.

8º DIA – 25/09 (Quinta-feira)

9h30 – Vagão de Histórias | Grupo de Teatro Mirabolantes | Léo Sallum | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Pontilino e Virgulino, vindos de não se sabe de onde e indo não se sabe pra onde, perdem o trem que os levaria à novas aventuras. Forçados a esperar o próximo transporte, usam de sua sabedoria e imaginação e com todos os cacarecos, levados em suas malas, levam o público a uma divertida viagem narrativa. Contos caipiras, contos populares e até cordel fazem parte deste caminho trilhado pelos nossos heróis.

20h – O Arquidiabo e o Camponês | Rabugentos Cia Teatral | CEU das Artes | Sertãozinho/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Baseado na fábula, ‘Belfagor, o Arquidiabo’, de Maquiavel – os juízes supremos dos infernos fizeram uma pesquisa em todos os caldeirões das ínferas moradas e chegaram a um resultado intrigante: todos os homens que vinham engrossar as fileiras dos condenados às chamas eternas apresentavam como causa única de estarem ali o fato de serem casados na vida terrena.

Decidiram o envio de um diabo à terra, o qual deveria, sob forma humana, se casar e permanecer ligado ao vínculo matrimonial por dez anos. Concluída a experiência, deveria comprovar ou não a veracidade da queixa unânime dos condenados. O escolhido foi o arquidiabo, Belfagor, porque, antes de precipitar pelos infernos, foi um arquianjo, ou seja, um arcanjo. O conto de Maquiavel reflete, em parte, a posição da mulher na sociedade medieval. Partindo dessa idéia, Alexandre Roit desenvolve uma trama bem humorada onde o Arquidiabo, junto com o camponês João, vivencia esta prática dos relacionamentos humanos.

9º DIA – 26/09 (Sexta-feira)

14h – Aventuras de Pedro Malasartes | Cia Xekmat | CEU das Artes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Através de diversas cenas são narradas as aventuras: “Pedro Malasartes e a Sopa de Pedra”, “Pedro Malasartes no Reino de Exu Babão”, “Pedro Malasartes e o Causo do queijo”. Em Minas, São Paulo ou na Bahia Pedro Malasartes sofre poucas e boas nas mãos de um padre glutão e uma velha falsa e fingida, de um rei molenga e uma princesa mandona, de uma velhinha pão dura de doer. Com sua famosa esperteza, Pedro Malasartes tem de usar de muita criatividade e coragem para se safar de grandes confusões e dar uma lição em cada um que pensa em se dar bem em cima dos mais fracos e oprimidos.

20h – Casulo | Cia Arte-Móvel | Teatro Manoel Lyra | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Gabriel e sua avó são felizes no campo de girassóis. Mas um vento forte leva tudo para longe. No mesmo instante a avó segue para uma travessia desconhecida. Gabriel não entende. No entanto, uma fabulosa borboleta, sua fiel amiga desde os tempos de lagarta, o guiará numa inacreditável jornada. Talvez o garoto não encontre a avó, mas a borboleta garante que esta viagem será uma grande aventura dentro de si.

10º DIA – 27/09 (Sábado)

8h30 às 13h30 – Oficina Rasaboxes: Artista da Cena como Atleta das Emoções | Juliana Calligaris | Espaço Arte-Móvel | Campinas/SP – Classificação: 16 anos

Sinopse: Os Rasaboxes treinam atrizes/atores, performers, bailarinas/os a trabalharem de forma holística: corpo/mente/emoções são tratadas como um único sistema. Na prática, Os Rasaboxes produzem desempenhos cênicos que são viscerais e úteis em uma ampla gama de contextos: da sutileza na atuação cinematográfica à ousadia da Commedia Dell´Arte, do teatro naturalista à pura dança, música e movimento.

15h – Sputnik II e Outras Histórias Caninas | Cia do Trailer | CEU das Artes | São José dos Campos/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Em Sputnik II e outras Histórias Caninas, conhecemos Laika, Enola e Billulaine. Laika, cachorrinha russa, foi o primeiro ser vivo em órbita; Enola, veio de Minas Gerais para terras paulistas na pandemia e Billulaine, uma cachorrinha imaginária, viajou o mundo e escreveu um livro! Três histórias, três cachorrinhas e um universo de reflexões diante do maior mistério da vida: a morte. Para isso, o espetáculo usa procedimentos do teatro documentário unidos à ludicidade do universo infantil.

20h – Isadora – Alma em Trânsito | Grupo Lumos | CEU das Artes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: 14 anos

Sinopse: Ela não nasceu Isadora — ela se tornou. E tornar-se, para ela, nunca foi leve. Neste solo íntimo e corajoso, uma mulher trans abre as gavetas da própria história e despeja no palco as dores, descobertas, violências e belezas de existir fora das molduras impostas. Com humor afiado, silêncios que gritam e gestos que curam, Isadora narra sua travessia desde os primeiros incômodos com o espelho até a conquista do próprio nome.

11º DIA – 28/09 (Domingo)

10h – Sabores Esquecidos | Trupe Dona Formiga | CEU das Artes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Em Sabores Esquecidos, acompanhamos Pedro, que trabalha ao lado de sua avó, Dona Lúcia, em uma sorveteria. Quando Pedro percebe que sua avó começa a perder suas memórias, ele embarca em uma corrida, tentando literalmente congelar o tempo para preservar o que é mais precioso. A peça aborda delicadamente o tema do Alzheimer e convida o público a refletir sobre as memórias — experiências e histórias que ninguém pode tirar da gente.

20h – Cícera | Contadores de Mentira | Teatro Manoel Lyra | Mairiporã/SP – Classificação: 10 anos

Sinopse: Na mala a alagoana Cícera traz um punhado de farinha, quarto filhas e o sonho de uma vida melhor. Em São Paulo encontra dureza, concreto, fome e saudade. “Cícera” é a história de uma mulher, mas é o retrato da vida de centenas de mulheres retirantes que deixam suas raízes na busca de igualdade social.

Endereços:

Teatro Municipal Manoel Lyra

Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Espaço Arte-Móvel

Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum

Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Praça Central

Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Santa Bárbara d’Oeste/SP

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP