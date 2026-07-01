A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, aplicou 1.427 vacinas no último sábado (27), em uma ação especial de imunização realizada em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município – Vila Mathiensen, Praia Azul, Guanabara, Parque Gramado, Jardim Boer, Parque das Nações e Jardim São Paulo – e na entrada do Supermercado São Vicente do bairro São Vito. Ao todo, 1.387 pessoas aproveitaram a oportunidade para se proteger contra a gripe e outras doenças.

Do total de vacinas aplicadas, 1.149 foram de influenza, enquanto o restante compreendeu os imunizantes Covid adulto e outros do calendário vacinal. A mobilização teve como objetivo ampliar a cobertura da vacina contra a gripe, que está disponível para toda a população acima de 6 meses de idade. A iniciativa também ofereceu a atualização da carteirinha para aqueles que possuíam imunizantes de rotina em atraso.

“Ficamos muito satisfeitos com a adesão da população. Essas ações em horários e locais alternativos facilitam o acesso à vacinação e permitem que mais pessoas atualizem a caderneta e se protejam contra a gripe e outras doenças. Esse resultado reforça a importância de levarmos a imunização para cada vez mais perto da comunidade”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A vacinação é considerada a estratégia mais eficaz de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos.

“Cada pessoa vacinada representa mais proteção para toda a população. Seguimos trabalhando para ampliar a cobertura vacinal, reduzir o risco de complicações causadas pela influenza e manter a rede preparada para atender quem precisa. A vacinação continua disponível nas unidades e convidamos todos que ainda não se imunizaram a procurar o serviço”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Durante a ação, também foi iniciada a imunização de crianças com a Pneumo 20, vacina pneumocócica que passou a integrar o calendário nacional e amplia a proteção contra doenças como pneumonia, meningite e otite média aguda. O imunizante está disponível gratuitamente no SUS para bebês aos 2, 4 e 12 meses de idade (na rotina) e para crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema vacinal preconizado. As demais unidades de saúde passam a receber o imunizante a partir desta segunda-feira (29).

“A ação foi uma oportunidade para ampliar a proteção da população, tanto com a vacina contra a gripe quanto com a atualização das demais vacinas do calendário. Além disso, iniciamos a aplicação da Pneumo 20, que representa um importante avanço na prevenção de doenças como pneumonia e meningite em crianças. Agora, orientamos os pais e responsáveis a procurarem as unidades de saúde para manter a vacinação em dia”, pontuou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Após a ação, a vacinação de rotina segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as UBSs – as unidades da Praia Azul, São Vito e Vila Mathiensen atendem até as 20h. Excepcionalmente nesta segunda (29), por conta do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, as unidades funcionam até 11h30, retomando o atendimento normalmente nesta terça (30).

Para ser vacinado, é obrigatória a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. No caso das crianças, os pais ou responsáveis legais também devem levar a caderneta de vacinação.