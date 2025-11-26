Americana apresenta mudanças no sistema de NFS-e após adesão ao padrão nacional

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Prefeitura de Americana aderiu ao convênio da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em padrão nacional, conforme a Lei Municipal nº 6.983, de agosto deste ano. A mudança atende às normas da Reforma Tributária e permitirá que o município envie informações para o Ambiente de Dados Nacional da NFS-e.

Para explicar o novo layout do sistema, uma apresentação online, aberta ao público, será realizada pela Secretaria de Fazenda nesta quinta-feira (27), às 14h, por meio da plataforma Microsoft Teams. O acesso pode ser feito pelo link:

https://teams.microsoft.com/meet/23457270833570?p=wvgp0Y0mmYhCCpk474

Segundo a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, a participação é especialmente importante para empresas que emitem NFS-e por integração. “Essa apresentação virtual é recomendada aos contribuintes que emitem suas NFS-e por Integração via WebService ou por Lote no Formato ‘XML’, pois serão explicadas as especificações e critérios técnicos necessários para utilização dos novos agrupamentos e campos no layout da NFS-e relacionados à tributação do IBS e da CBS”, explicou.

O que muda na emissão das NFS-e

A partir de janeiro de 2026, o sistema municipal passará a incluir novos campos referentes ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e à CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços), criados pela Reforma Tributária (Emenda Constitucional nº 132/2023). Esses dados são necessários para atender ao padrão nacional. Americana continuará utilizando seu próprio sistema de emissão, disponível em nfse.americana.sp.gov.br, para contribuintes estabelecidos no município (exceto MEIs).

Integração por WebService e XML

Empresas que utilizam integração deverão adequar o layout de seus sistemas ao modelo XML/ABRASF versão 2.03 com os novos campos. O manual complementar está disponível no Portal da NFS-e da Prefeitura: nfse.americana.sp.gov.br/files/manuais/WsNFSeNacional_Complementar.pdf.

O ambiente de homologação também está disponível pelo link americanahomologação.nfe.com.br/wsnacional2/nfse.asmx

Fim do envio em formato TXT

A emissão por Arquivo de RPS em Lote no formato TXT será descontinuada após a competência de novembro de 2025. Em dezembro de 2025, a adoção do novo layout será opcional. A partir de janeiro de 2026, o envio de prestações de serviço em TXT deixará de ser aceito.

Atendimento aos contribuintes

Em caso de dúvida, os contribuintes podem procurar a Unidade de Tributação da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Avenida Brasil, nº 85. O telefone para contato é o 3475-9049.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP