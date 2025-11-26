A Guarda Municipal de Americana atendeu uma ocorrência de violência doméstica que teve início após uma mulher dar entrada na UPA Dona Rosa com lesões decorrentes de agressão. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (24).

A equipe foi acionada pelo Centro de Segurança Inteligência(CSI) e, ao chegar à unidade de saúde, recebeu informações da assistente social de que a vítima relatara ter sido agredida pelo companheiro.

Em contato com a mulher, os guardas confirmaram a versão e obtiveram o endereço onde o suspeito poderia ser encontrado.

Da UPA pra casa deles

Com apoio da equipe ROMU, os agentes se deslocaram até o local indicado, onde o agressor foi localizado e detido. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O delegado plantonista, Dr. Edson Antônio dos Santos, lavrou a prisão em flagrante.

A vítima e seus quatro filhos foram acompanhados pelos guardas até o CREAS, onde receberam atendimento da equipe de assistência social. Foram adotadas as providências para encaminhamento da família a abrigo destinado a mulheres vítimas de violência.

