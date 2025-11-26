‘Operação Chorume’ multa 9 veículos pesados em Sumaré

Leia Mais notícias da cidade e região

A Operação Chorume, parceria entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) de Sumaré e Secretaria de Municipal de Sustentabilidade, realizou nesta segunda-feira (24) uma operação de fiscalização voltada a veículos pesados na Rua Lindário Constantino Parmegiane, 249, próximo a BRK. A ação, que teve como objetivo garantir a segurança viária e o cumprimento das normas ambientais, multou nove veículos.

Durante a blitz, foram fiscalizados 30 veículos e 10 carretas. Deste total, nove veículos e carretas foram autuados com base no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e dois veículos receberam autuações pela Sustentabilidade, conforme a Lei Ambiental nº 5.793/25, artigo 29-12. Foram aplicadas oito multas graves e uma gravíssima.

Sustentabilidade e segurança

O prefeito Henrique do Paraíso reforçou o compromisso da administração com a sustentabilidade e a segurança pública. “Sumaré vem atuando de forma integrada entre as secretarias e os órgãos estaduais para promover um trânsito mais seguro e uma cidade mais responsável ambientalmente. Essa ação é um exemplo de como o poder público pode agir de maneira preventiva e eficiente”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim, destacou que o trabalho conjunto fortalece o controle sobre o transporte de resíduos na região. “Essas operações são essenciais para garantir que o transporte de resíduos seja feito dentro das normas legais, evitando acidentes e contaminações ambientais. A parceria com a pasta de sustentabilidade amplia nossa capacidade de fiscalização e traz mais segurança para quem trafega por nossas vias”, afirmou o secretário.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP