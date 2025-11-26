O projeto social de Ginástica Rítmica de Campinas se prepara para um momento especial no próximo dia 3 de dezembro, quando realizará seu Festival de Ginástica Rítmica – Formando Cidadão, reunindo dezenas de crianças, familiares e educadores na Quadra da Praça de Esportes Tancredo Neves.

A celebração encerrará o ciclo iniciado em outubro, reconhecerá o avanço dos participantes nesses primeiros meses e reforçará o compromisso do projeto — que seguirá normalmente até o ano que vem — em ampliar oportunidades por meio do esporte.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Desde sua chegada à cidade, o projeto tem oferecido aulas gratuitas no contraturno escolar, materiais completos, orientação especializada e um ambiente que fortalece disciplina, convivência e autoestima. Cada ensaio e apresentação reforçará seu propósito de formar cidadãos por meio do esporte e da expressão artística. Com núcleos consolidados em Amparo, onde atua há quatro anos, e expansão para Rio Claro e Campinas em 2025, o projeto já beneficia centenas de jovens, atendendo 160 alunos por núcleo e ampliando cada vez mais seu impacto social.

O festival deverá evidenciar esse processo. As apresentações prometem emocionar o público e mostrar crianças mais confiantes, engajadas e orgulhosas de seus próprios avanços. Para as famílias, o evento será uma oportunidade de consolidar a importância do projeto como espaço seguro de desenvolvimento integral.

Elogios ao Festival de Ginástica

“Minha expectativa para a participação das crianças neste evento é mostrar o processo de aprendizado delas nas aulas, e como eu, o Alexandre e a Jennyfer conduzimos as atividades para que elas se desenvolvessem tão rapidamente, mesmo em pouco tempo de trabalho. Também vejo o festival como um momento de confraternização, em que elas poderão celebrar a ginástica rítmica com os amigos e desenvolver ainda mais afeto pela modalidade. As crianças receberam a notícia com grande entusiasmo, adoraram a sequência que preparamos e estão animadas para mostrar aos familiares tudo o que aprenderam”, afirmou a professora Diana Mourad.

Para o professor Alexandre Spunchiado, “o festival será um momento essencial dentro do processo pedagógico. Espero que as crianças vivenciem o palco, fortaleçam a confiança, ampliem a autonomia e se reconheçam como protagonistas de sua trajetória. Mais do que executar elementos técnicos, desejo que elas mostrem presença, criatividade, alegria e pertencimento — valores que permeiam todas as nossas aulas. Além disso, o evento fortalecerá os vínculos com as famílias e evidenciará o processo cuidadoso de ensino-aprendizagem que construímos diariamente, mostrando que a ginástica rítmica ultrapassa a dimensão motora, alcançando sensibilidade, expressão e convivência.”

O Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e do Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, com patrocínio da Rumo Logística e do Instituto Rumo, além do apoio da Prefeitura de Campinas e da Secretaria de Esportes.

A iniciativa seguirá com aulas regulares em 2026, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento social, educacional e esportivo das crianças e adolescentes da cidade.

O Festival promete encerrar o primeiro ciclo com brilho, emoção e a certeza de que Campinas formará não apenas ginastas, mas crianças mais seguras, motivadas e conscientes de suas próprias capacidades — e o projeto continuará no próximo ano, ainda mais forte.

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social. Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há 18 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 226 mil pessoas pelo país. Saiba mais: www.fabrica.ong.br | Instagram: @fabrica.ong.br

Sobre o Instituto Rumo

O Instituto Rumo é uma associação privada sem fins lucrativos, responsável por gerenciar e executar o Investimento Social Privado da Rumo. São impulsionadores

de redes e articulações nos territórios para fomentar o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde há presença da Rumo.

Visando o impacto social positivo, as iniciativas estão estruturadas em quatro pilares: colaborar com o desenvolvimento dos territórios; impulsionar o voluntariado e cidadania corporativa; valorizar a memória e a cultura ferroviária; e gerar inteligência social junto às comunidades.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do Brasil, oferecendo uma solução logística integrada, segura e eficiente para apoiar o crescimento do agronegócio e da economia nacional. Com mais de 8 mil colaboradores, a empresa conecta os principais polos de produção agroindustrial aos mais relevantes portos de exportação do país.

Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, a Rumo foi a única empresa brasileira do setor de logística a integrar duas carteiras do índice internacional Dow Jones de Sustentabilidade, além de seguir compondo a carteira do ISE B3, principal referência em práticas de sustentabilidade corporativa no Brasil.

Serviço

Festival de Final de Ano de Ginástica Rítmica – Campinas

Data: 03/12

Horários: 08h às 10h e 15h30 às 17h30

Local: Quadra da Praça de Esportes Tancredo Neves – Campinas/SP

Leia + Sobre todos os Esportes