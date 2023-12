Americana aprova 31 projetos da Lei Paulo Gustavo

Lei Paulo Gustavo- Prefeitura de Americana,

por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta sexta-feira (15) a avaliação das respostas de recursos e o resultado final do chamamento público da (Lei Complementar nº 195/2022) referente ao edital LPG nº 003/2023, voltado aos projetos culturais de audiovisual. As informações estão publicadas no Diário Oficial do Município nesta data, no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

O valor total de recursos é de R$ 1.142.000,00. Confira os proponentes classificados e os respectivos projetos:

Primeira obra – estudantes de 12 a 17 anos

Não houve classificados

Primeira obra – estudantes de mais de 18 anos

– Sophia Jacomette Neves – “Americana – Capital do Rayon”

– Roberta Antonelli Pajaro – “Além da Imaginação: Revelações OVNI de uma Testemunha Real – Por Roberta Antonelli”

– Ana Bárbara Barreto Reinolds – “A menina e o Porco Chicó – O Filme”

Curta metragem

– Renata Ferreira Borges – “Quando as Cigarras Cantam”

– Ana Paula Ferreira Martins – “Cidade Em Versos”

– Caroline Cristine de Lima Ardrim – “Renascimento Verde”

– Wellington Lucas da Silva (Pessoa Jurídica: RCA Dance & Drinks) – “Entrelaçados”

Média metragem

– Heloísa da Silva Santos – “Kim”

– Daniel Sarmento Cucatti – “SHN 25 ANOS”

– Juarez Godoy Arte e Cultura Ltda – “Harmonias da Vida: Antonio Carlos Carvalho”

– Matheus Hofstatter de Oliveira – “PAREDES”

– Cesar Augusto Rosa de Camargo – Documentário “Música Clássica, Sim! A Orquestra”

– Matheus Gonçalves Dias – “2/4 (Dois Quartos)”

– Giulia Cunha – “Coro Santo Antônio: música, fé e tradição”

– Isabella Monteiro da Rocha Ramos – “IDENTIDADE E MEMÓRIA – A trajetória histórica e o direito à memória dos negros em Americana”

Produção de videoclipe

– Thiago Pinto Ferreira – “O Menino E A Mariposa”

– Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura – NILEEC – “Videoclipe da Orquestra de Violeiros de Americana”

– Wilson Reis dos Santos Filho – “Cenários Sonoros: Resonância Cultural em Americana”

– Bianca de Souza Bernardino – “Vídeo Clipe Banda Vicio”

– Gustavo Henrique Cordenonsi – “Baião”

– Ulisses Meneguim (Coletivo: UCAOS) Luís Gama: “Uma Vida de Resistência”

– José Iris Cordeiro – “Choro Pra Você”

– Wellington Lucas da Silva – “Indestrutível”

– Janaína de Cássia Grisante Mioto – “No Jogo da Vida”

– Yuri Sampaio Silva Barreto – “Cleber Gonzaga – Tome Forró”

Produção de vodcast (videocasts)

– Wilson Reis dos Santos Filho – “Fios da Cultura: Ritmos, Cores e Histórias”

– Vanessa Pajaro Geraldo Antonelli – “Mistérios Aéreos: Ufologia Brasileira Revelada”

Produção de games (mobile/ app)

– Renata Ferreira Borges – “Corrida do Zoo”

Cinema itinerante ou cinema de rua

– Cineclube Wagner de Oliveira – “Cine Estação em cena”

– Associação do Cineclube Sofá – “CINECLUBE SOFÁ”

Mostra de audiovisual

– José Eduardo Angelini Milani – “Mostra na Praça”

Mostra de cinema na escola

Sem inscritos

Os classificados devem apresentar os documentos para habilitação até segunda-feira (18), através do mesmo protocolo digital de inscrição.

“A Secretaria de Cultura e Turismo reforça para que os classificados se atentem aos prazos. Como consta do edital, os projetos que não apresentarem os documentos serão desclassificados e convocados os suplentes”, ressalta a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Todas as negociações relacionadas ao destino dos valores recebidos no município são conduzidas pela Secretaria de Cultura e Turismo em colaboração com o Comcult (Conselho Municipal de Cultura).

Conforme previsto na lei e com aprovação do Comcult, os editais de chamamento foram elaborados com assessoramento técnico da empresa “Arte em Prática LTDA ME”, contratada pelo valor de R$ 56.900,00 (inferior ao permitido pela lei), referente a até 5% do valor do repasse feito pelo Governo Federal ao município. A assessoria também inclui a avaliação, parecer técnico e classificação final dos projetos a serem financiados no município.