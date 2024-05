A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no sábado (25) mais um mutirão de consultas de especialidades e exames, iniciado em março. A ação ocorreu no Núcleo de Especialidades e contemplou 326 pacientes, todos com agendamento prévio.

Foram efetivadas 12 consultas de cardiologia, 43 de endocrinologia, 34 de gastroenterologia, 34 de ortopedia, 50 de otorrinolaringologia, 43 de oftalmologia, 23 de psiquiatria, 36 de neurologia e 23 de cirurgia geral. Também foram realizados nove exames de eletrocardiograma e 19 atendimentos em fonoaudiologia.

Eram previstos 412 atendimentos no total, mas 86 pessoas não compareceram, apesar de terem confirmado presença junto ao setor de regulação.

Os procedimentos são contratados junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

“Com a oferta ampliada pelos mutirões, temos conseguido dar vazão à demanda em diversas especialidades. Isso reflete diretamente em melhorias do acesso à população, que pode contar com profissionais qualificados e comprometidos com um atendimento ágil, digno e humanizado”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A próxima edição do mutirão está prevista para 6 de junho, com consultas de cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia e psiquiatria. Os pacientes já estão sendo chamados para o agendamento pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde.