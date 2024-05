Passa o pico da onda de casos de dengue em Americana e Santa Bárbara

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, apurados pelo NM, foi possível identificar uma redução de 79% no total de casos confirmados de dengue entre abril e maio em Americana e de 84% no município de Santa Bárbara d’Oeste.

As duas cidades contabilizam quatro óbitos cada, o que já é um recorde. Mas, outras seis mortes estão sob investigação em Americana e cinco em Santa Bárbara d’Oeste. No gráfico apresentado contém os dados de casos confirmados dos dois municípios juntos.

Os americanenses vitimados pela doença residiam nos bairros Morada do Sol, Conserva, Vila Galo e Jaguari. A mais jovem tinha 45 anos, sem comorbidades.

O bairro com maior concentração de infectados é a Cidade Jardim com 94 casos, depois Jd. Ipiranga com 93 casos, Pq. Novo Mundo 62, Nova Carioba 59, seguido pelo Mirandola e Jaguari com 51 cada, Pq. das Nações 44, Terramerica 43, Morada do Sol 42 e 41 Vila Santa Catarina, entre outros.

O Novo Momento também traz o percentual de sintomas mais apresentados pelos pacientes dessas duas cidades, confira:

FEBRE: 98%

DOR MUSCULAR: 87%

DOR DE CABEÇA: 87%

NÁUSEA: 53%

DOR NOS OLHOS: 40%

DOR NAS COSTAS: 39%

VÔMITO: 33%

CONJUNTIVITE: 33%

DOR NAS ARTICULAÇÕES: 17%

INFLAMAÇÃO: 17%

IRRITAÇÃO NA PELE: 12%