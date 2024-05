Veja séries e filmes mais vistos na semana 4 de maio

Luiza Marcato vai se casar com Muso do OnlyFans em cerimônia ‘nudista’

De véu, grinalda e sem roupa. É assim que a influencer +18 Luiza Marcato promete se casar com o ator espanhol Máximo García. Ex-atriz das pegadinhas, ela deixou a TV para se dedicar ao OnlyFans com o noivo e agora celebra uma nova fase. Para a cerimônia ‘nudista’, os dois vão desembolsar cerca de R$ 2 milhões. O evento vai reunir as principais criadoras adultas do Brasil.

“É uma cerimônia ousada, com todos os convidados pelados (risos). Nossos amigos são criadores +18, então vai rolar também pegação”, avisa. “Conheci o Máximo gravando uma cena e rolou uma química. Ele se apaixonou de cara, me pediu em casamento e agora vamos viver juntos. Existe amor, carinho, respeito. Mas nosso estilo de vida é liberal”.

Luiza diz que a relação seguirá aberta e que tanto ela quanto Máximo vão gravar com outras pessoas. E garante que não tem ciúmes do noivo. “Tanto que eu chamei 15 amigas para a despedida de solteiro dele. Foi uma loucura”, conta rindo. “Ele também me libera, prometeu minha despedida com 10 homens. Vai ser um recorde”.

Para a cerimônia, Luiza vai preparar uma mansão com vários cenários para gravações, um jantar de gala e uma balada all inclusive. Serão 300 convidados, quase todos do meio adulto. A festa será restrita e secreta. Um QR Code com o endereço será enviado horas antes para todos os convidados.

Luiza Marcato é hoje uma das criadoras +18 mais bem pagas do Brasil. Ela foi uma das primeiras a entrar no OnlyFans e na Privacy. Na época se divorciou para vender nudes. Superou uma relação tóxica e abusiva, viajou o mundo gravando suas cenas e foi cobiçada pelas maiores produtoras pornôs.

