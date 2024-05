Nardini garante que honrará todos os compromissos

A direção da Indústrias Nardini S/A, de Americana, reiterou seu compromisso com todas as responsabilidades financeiras que a atual administração, que assumiu a tradicional e histórica empresa há apenas dois anos, tenha pela frente. Além disso, a diretoria tranquilizou os colaboradores, uma vez que o ritmo de produção é cada vez maior por conta da qualidade das máquinas produzidas pela Nardini. “Não apenas o Senai, mas vamos honrar todos os compromissos dentro de uma realidade viável, boa para todos os lados. Não imaginamos, em hipótese alguma, o leilão da nossa sede. Aventar o fechamento de nossas portas é desmerecer todo o esforço que estamos fazendo desde que assumimos a empresa há pouco tempo”, diz o diretor-presidente, Renato Franchi. Tanto que a própria Justiça do Trabalho, através da magistrada Ana Paula Alvarenga, já solicitou a suspensão da venda do imóvel.

Renato Franchi lembra que, quando deixou a empresa, em 2015, eram alguns poucos processos trabalhistas em andamento. “Mas, no meu retorno, encontrei esse caos de processos, mas hoje o número é muito menor. Além do que, estamos nos esforçando para que não tenhamos mais processos, como já não estamos tendo”. O diretor-presidente da Nardini acrescenta: “No meu retorno tínhamos 340 colaboradores e hoje estamos com 420, um aumento de 23% no nosso quadro. É prova dupla de que o trabalhador quer estar aqui e que estamos em evolução”. Dentro da realidade econômica de Americana, a Nardini é hoje uma das maiores empregadoras diretas do município. Além disso, a empresa tinha R$ 121 milhões em dívidas trabalhistas em outubro de 2021, mas, com a atual gestão, já reduziu consideravelmente esse montante.