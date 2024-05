Trafica do centro de Americana cai após ação da Dise

Um traficante de drogas que atuava no centro de Americana

foi preso após ação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

A Dise deflagrou, nesta segunda-feira (27), a operação “Distribuição”, com o objetivo de desarticular um esquema de comércio de drogas na área central de Americana. Um homem de 37 anos, foi preso.

Após a identificação de uma casa que usada para o armazenamento de entorpecentes, os policiais seguiram para a Rua Getúlio Ferrez Lopes, no bairro Nova Carioba, e no primeiro instante, um rapaz foi abordado na frente do imóvel e nada de ilícito foi encontrado.

Questionado sobre a posse de drogas, ele apontou que um outro homem estava na residência.

Na sequência, os agentes detiveram o morador do imóvel, que segundo a Polícia Civil (PC), admitiu o armazenamento de drogas. Então, os agentes realizaram uma averiguação na casa e apreenderam 547 pedras de crack, 2 celulares 1 maquininha de cartão.

A ocorrência foi encaminhada para a sede da Dise e o rapaz de 37 anos, foi autuado em flagrante.

