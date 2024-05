Boston Celtics in the Finals após varrida

Em mais um jogo que os Pacers mostravam que iriam vencer, os Celtics se impuseram nos minutos, viraram a partida no último lance e venceram o jogo quatro da série por 105 a 102 para se classificar para a final da NBA com uma varrida.

A equipe mostrou a experiência que tem para se recuperar no placar, mostrou uma defesa impecável contra uma jovem equipe que se desesperou no fim, e se sagrou campeã da Conferência Leste.

Esse desespero foi nítido no jogo dos Pacers: a cada ataque, as jogadas eram mais rápidas, a busca pela cesta no menor tempo possível colocou os arremessadores da quadra em péssimas situações, e isso deu brecha para a defesa de Boston dar tocos, roubar bolas ou forçar erros atrás de erros, que deixavam os donos da casa cada vez mais inquietos e desesperados pelo ataque.

