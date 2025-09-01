Americana: campanha Agosto Lilás encerra atividades com ação na Apae

A Prefeitura de Americana encerrou, nesta sexta-feira (29), as atividades da campanha Agosto Lilás com uma ação de conscientização pelo fim da violência contra a mulher na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). O tema da campanha deste ano foi “Mulher Merece Respeito, Não Violência”.

A atividade contou com uma roda de conversa conduzida pela técnica de referência em violência da Vigilância em Saúde e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Léa Amábile. Durante o encontro, foi trabalhado o tema “Ainda lembro”.

“Promovemos uma dinâmica com mães, alunos e alunas atípicos, abordando as características e qualidades de homens e mulheres, trazendo as vivências e experiências de cada um sobre enfrentamento e identificação dos tipos de violência. Ressaltamos a importância da rede de apoio e dos serviços oferecidos pela Prefeitura e por outros órgãos de proteção, que recebem denúncias e promovem o acolhimento”, explicou Léa.

Ações

Durante o mês de agosto, a Prefeitura intensificou as ações de conscientização em diferentes regiões da cidade, por meio dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).

“Tivemos ao longo do Agosto Lilás diversas atividades de conscientização, como rodas de conversa, palestras, dinâmicas, dançaterapia e outras ações voltadas para todos os públicos, mobilizando a sociedade pelo fim da violência contra a mulher. A campanha reforçou informações e orientações para garantir proteção, respeito e direitos. Agradecemos a todos os profissionais envolvidos e às pessoas que participaram das atividades, que foram programadas com carinho para melhorar a qualidade de vida da população, uma prioridade do governo Chico Sardelli e Odir Demarchi”, destacou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A campanha Agosto Lilás foi promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, pelo programa Americana Por Elas e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com apoio do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e outros parceiros.

