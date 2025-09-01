O PCdoB fez sua convenção municipal em Americana e Santa Bárbara d’Oeste este domingo. Em Americana, a legenda tenta se reinventar tendo como base os sindicatos (em especial Borracha e Condutores).

A liderança do partido na cidade é o presidente do sindicato dos Condutores Claudemir. A convenção foi na sede do sindicato da Borracha.

Conferência do PCdoB Santa Bárbara d’Oeste!

Unidos para a democracia, pelos direitos do povo e por um futuro melhor.

👏 Saudações ao nosso companheiro Presidente Gilmar pela firmeza e dedicação!

Foi uma felicidade rever e fazer novos amigos e amigas CAMARADAS!!!

Dr Fabio Alves saiu como novo presidente

