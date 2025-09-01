O PCdoB fez sua convenção municipal em Americana e Santa Bárbara d’Oeste este domingo. Em Americana, a legenda tenta se reinventar tendo como base os sindicatos (em especial Borracha e Condutores).
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A liderança do partido na cidade é o presidente do sindicato dos Condutores Claudemir. A convenção foi na sede do sindicato da Borracha.
Conferência do PCdoB Santa Bárbara d’Oeste!
Unidos para a democracia, pelos direitos do povo e por um futuro melhor.
👏 Saudações ao nosso companheiro Presidente Gilmar pela firmeza e dedicação!
Foi uma felicidade rever e fazer novos amigos e amigas CAMARADAS!!!
Dr Fabio Alves saiu como novo presidente
Leia + sobre política regional