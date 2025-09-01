DAE de SBO investirá R$ 6,4 milhões para modernizar sistema de abastecimento

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste vai investir R$ 6,4 milhões na modernização do sistema de abastecimento de água do município. A medida inclui a setorização do sistema, que permitirá, por exemplo, ter maior controle sobre pressão e distribuição de água.

“Esse investimento representa um marco na modernização do sistema de abastecimento do Município. A conquista é resultado do trabalho técnico desenvolvido pelo DAE e reafirma o compromisso da autarquia com a sustentabilidade, a eficiência dos serviços e o bem-estar dos moradores de Santa Bárbara d’Oeste”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Do valor total, cerca de R$ 6,1 milhões serão repassados por meio do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). O investimento é parte de um valor recorde de R$ 81,5 milhões aprovado nesta sexta-feira (29) pelos Comitês PCJ para 16 municípios da região. O restante do valor, cerca de R$ 300 mil, será investido pela administração municipal.

Recurso

O recurso servirá para a implantação de 47 Distritos de Medição e Controle (DMCs). O projeto inclui a instalação de macromedidores, válvulas redutoras de pressão, novas redes e outras intervenções fundamentais para melhorar a eficiência da distribuição de água.

“Com a setorização dos sistemas, será possível controlar melhor a pressão da água, identificar com mais agilidade vazamentos e fraudes, além de reduzir perdas e otimizar custos operacionais. A iniciativa também fortalece a segurança hídrica, garantindo uma distribuição mais eficiente e contínua à população”, explicou o diretor superintendente do DAE, Laerson Andia Jr.

A ação vai beneficiar diretamente regiões atendidas pelos pontos de reservação e distribuição de água tratada localizados nos bairros Santa Rita, São Francisco, 31 de Março, Vila Brasil e Planalto do Sol.

Além dos investimentos em abastecimento, o DAE de Santa Bárbara d’Oeste já atende todas as metas de universalização do saneamento básico desde 2021. A autarquia busca continuamente a melhoria de seus processos e o aumento da qualidade de vida dos barbarenses por meio de soluções inovadoras.

