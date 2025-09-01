Wanessa Camargo e Dado Dolabella: sensitivo prevê volta do casal

O relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella voltou a ser alvo de comentários nesta semana após uma nova polêmica envolvendo o casal. Em meio à repercussão, o sensitivo João Campos trouxe uma análise espiritual reveladora sobre o momento vivido pelos dois artistas.

Segundo João, as cartas mostram que a relação entre Wanessa e Dado nasceu de uma base verdadeira e intensa.

“A primeira carta que se abre é a da satisfação. Ela está no passado, e isso mostra que esse relacionamento já foi motivo de alegria verdadeira, realização emocional e cumplicidade. Wanessa e Dado viveram momentos intensos e felizes, com amor recíproco e planos conjuntos.”

No entanto, o sensitivo explica que o presente indica um rompimento inevitável.

“Logo em seguida, vem a carta da casa, que representa estrutura, base sólida e construção afetiva. Porém, essa estrutura é imediatamente cortada pela carta da torre. Quando a torre aparece, ela é clara: é hora de afastamento, de crise, de rompimento necessário para que ambos se reencontrem consigo mesmos.”

De acordo com João, o episódio de ciúmes que levou ao afastamento do casal não foi mero acaso, mas sim um “gatilho espiritual” para acelerar um processo de autoconhecimento.

Reconciliação Wanessa Camargo?

O futuro, porém, segue em aberto. A carta dos Caminhos, que apareceu na leitura, revela que o destino dos dois ainda não está definido.

“Essa carta mostra que o futuro entre os dois está aberto. Há caminhos diferentes, mas ambos ainda se cruzam. Não há fechamento definitivo aqui. Existe escolha, livre arbítrio e principalmente: sentimento.”

Na sequência, surgiu a carta dos Peixes, que representa profundidade emocional e amor genuíno.

“Eles ainda se amam. A conexão entre eles não se rompeu totalmente. É como se o vínculo fosse maior do que essa vida. Mesmo com as dores, as mágoas, ainda há um campo de desejo e saudade.”

Mensagem final

Para João Campos, apesar da turbulência, há grandes chances de reconciliação.

“Eles ainda vão conversar. Ainda vão se ouvir. Essa fase de distanciamento será necessária para amadurecerem e entenderem que, mesmo com tudo, existe um elo que não se quebra. Esse amor tem altos e baixos porque é verdadeiro. O tempo espiritual é diferente do nosso. A terra ainda vai girar para os dois. E quando girar, trará de volta o reencontro.”

Sobre João Campos:

João Campos é sensitivo, vidente e conselheiro espiritual de celebridades, empresários e milhares de seguidores. Com mais de 1 milhão de pessoas o acompanhando nas redes sociais, ele é referência em proteção espiritual, limpeza energética e previsões confirmadas.

