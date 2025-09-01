Acidente trágico na noite deste domingo na rodovia SP 304 em Piracicaba deixou 5 vítimas fatais. A batida aconteceu pouco depois das 22h deste domingo próximo ao rodeio motel, na chegada a Pircacicaba.

O acidente começou quando uma moto foi tentar fazer conversão. Um carro que vinha atrás atingiu a motocicleta e daí se desencadeou a série de acidentes mais graves.

A pista chegou a ser fechada nos dois sentidos por mais de uma hora.

Batida e fatalidade

Um Hyundai HB20 bateu na moto e acabou indo parar na contramão. Na sequência houve o choque de frente com uma Renault Duster. As vítimas fatais foram 3 ocupantes da Duster e duas da HB20.

O motociclista e mais um ocupante da Duster foram levados para o hospital pelo resgate.

DER, bombeiros e polícia estiveram no resgate e na orientação do trânsito.

