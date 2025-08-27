Americana faz capacitação de servidores públicos e produtores rurais

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, iniciou nesta segunda-feira (25) um treinamento com funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), totalizando 40 horas de curso sobre segurança e prevenção de acidentes em espaço confinado. Cerca de 70 trabalhadores serão capacitados para exercer a função de supervisor nessas áreas.

Organizado pelo Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), vinculado à Secretaria de Administração, e realizado pela empresa Safety Training, o treinamento aborda a NR-33 (Norma Regulamentadora), que habilita profissionais a atuar com segurança em locais de risco, com foco no reconhecimento de perigos, uso de equipamentos e procedimentos de emergência.

O instrutor Cícero Camilo da Silva destacou a importância da iniciativa. “É uma excelente oportunidade para adquirir conhecimento técnico, esclarecer dúvidas e ter mais autoconfiança. O treinamento é essencial para evitar acidentes graves, queimaduras, choques elétricos e asfixias. Ao entrar nos espaços, esses homens encontram animais perigosos vivos e mortos, lixo, esgoto, enfim, é preciso estar capacitado”, afirmou.

Para o secretário de Administração, Eduardo Flores, a capacitação valoriza os servidores e reflete na qualidade do serviço prestado. “Investir nos servidores públicos, de forma contínua, significa valorizá-los, proporcionando conhecimento e segurança, além de atendimento mais qualificado para a população”, ressaltou.

Produtores

Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura também promoveu nesta segunda (25) uma formação voltada para 40 produtores rurais, realizada na Casa da Agricultura. A atividade ocorreu em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), dentro do programa de ATeG (Assistência Técnica e Gerencial).

O objetivo foi fomentar o desenvolvimento técnico no setor. “Os participantes tiveram a oportunidade de aprimorar o conhecimento sobre a gestão rural, geração de renda e melhoria da produção, visando aperfeiçoar o trabalho já desenvolvido no manejo dos alimentos e do meio ambiente. A assistência técnica será contínua, com duração de dois anos, e os produtores terão visitas mensais de agrônomos, que irão abordar a gestão e técnicas de produtividade”, explicou o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a relevância da formação e da parceria com o SENAR. “A parceria com o SENAR é muito importante para que o município possa buscar o fortalecimento das ações junto aos produtores rurais, que desempenham um papel fundamental na produção dos alimentos, movimentando a economia, promovendo a sustentabilidade e a qualidade de vida da população”, reforçou Fábio.

A capacitação foi ministrada por Ricardo Poli, coordenador de cursos do SENAR, com apoio da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) da Casa da Agricultura de Americana. O encontro também contou com as participações do diretor de Serviços Ambientais e de Agropecuária de Santa Bárbara d’Oeste, Kadu Cardoso, e de representantes de Nova Odessa.

