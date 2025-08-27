O charme atemporal do piso de taco que encanta projetos
Clássico da arquitetura desde o século XVI o revestimento de madeira combina versatilidade,
conforto e durabilidade, como explica a arquiteta Isabella Nalon
Neste projeto, o piso de taco em tom natural cria unidade visual no quarto, enquanto a iluminação natural valoriza os veios da madeira e reforça a sensação de acolhimento | Projeto Isabella Nalon | Fotos: Julia Herman
De palácios históricos a apartamentos contemporâneos, o piso de taco mantém um lugar especial na arquitetura e na decoração. Sua presença é marcante não apenas pela estética elegante, mas também pelo conforto e pela durabilidade que oferece. Ao longo dos séculos, esse revestimento soube se reinventar, se adaptando a diferentes estilos e permanecendo como símbolo de bom gosto.
Para a arquiteta Isabella Nalon, que atua no mercado há 25 anos, o que mantém o taco tão atual é a soma de qualidades únicas. “Ele oferece conforto térmico, porque não é gelado ao toque, e conforto acústico, já que a madeira absorve sons”, explica. Ela também destaca a possibilidade de restauração. “Mesmo depois de décadas, basta lixar e aplicar resina para que ele recupere sua aparência original, o que o torna uma opção sustentável e econômica”.
A história desse clássico começa na França do século XVI, quando arquitetos italianos ligados à corte de Catarina de Médici buscaram alternativas aos pisos de pedra e mármore. A solução encontrada foi criar placas de madeira em padrões geométricos que, além de evitar danos estruturais causados pela umidade, levavam sofisticação aos ambientes. No início, eram produzidas com madeiras nobres como carvalho e nogueira, montadas manualmente peça por peça. De símbolo de elegância nos palácios, ele se espalhou pela Europa e, mais tarde, chegou à América, conquistando também o Brasil.
Desenhos que transformam ambientes
No closet, o piso de taco se destaca pela paginação precisa e pelo acabamento acetinado, que dialoga com a marcenaria sob medida e traz conforto ao espaço de uso diário | Projeto Isabella Nalon | Fotos: Julia Herman
A paginação do taco é um dos pontos que mais influenciam no resultado final. Espinha de peixe, escama de peixe, diagonal, amarração, chevron ou o tradicional parquet são apenas algumas das possibilidades que podem transformar um mesmo material em estilos completamente diferentes.
Neste projeto da arquiteta, o piso de taco em tom amadeirado aquece a atmosfera e equilibra o mobiliário contemporâneo, criando um ambiente de descanso com textura e personalidade | Foto: Julia Herman
Segundo Isabella, a versatilidade é um de seus maiores trunfos. “O taco é neutro e se adapta a todos os estilos de decoração. A madeira escolhida, o acabamento e o padrão de instalação é que vão definir o estilo final”, afirma. Essa neutralidade permite que o piso dialogue tanto com móveis clássicos de madeira entalhada quanto com peças modernas de linhas retas ou até ambientes industriais com cimento queimado.
Em residências, ele se destaca especialmente em salas, quartos e home offices, criando uma atmosfera aconchegante. Também pode aparecer em lavabos, onde a umidade é limitada. Em projetos comerciais, seu uso cresce em espaços como boutiques, escritórios de alto padrão e restaurantes, trazendo calor e sofisticação.
Detalhe do piso de taco com acabamento suave, revelando nuances e desenhos naturais da madeira, que ganha durabilidade e resistência com o tratamento adequado | Projeto Isabella Nalon | Fotos: Julia Herman
Produzido com espécies nobres como peroba, cumaru e tauari, o piso de taco pode ter acabamentos foscos, acetinados, brilhantes, tingidos ou tratados com óleo. Hoje, além da madeira maciça, existem versões pré-fabricadas com lâminas coladas em bases estruturadas, facilitando a instalação e oferecendo maior estabilidade.
“Peças entre 20 e 30 centímetros de comprimento e espessura de 1,5 a 2 centímetros caracterizam o taco”, explica Isabella. Tábuas corridas ou peças muito pequenas entram em outras classificações. Ela acrescenta que a instalação influencia muito o resultado, já que permite combinações criativas de paginação.
Na varanda deste apartamento, o piso de taco preto, fornecido pela Neobambu, traz um visual marcante e cheio de estilo, além de por ser já pintado na cor garante resistência em sua aplicação | Projeto Isabella Nalon | Fotos: Julia Herman
Outro diferencial está na manutenção. A limpeza é simples, exigindo apenas vassoura de cerdas macias e pano levemente úmido. Produtos abrasivos e excesso de água devem ser evitados para preservar o acabamento e a integridade da madeira.
Com história, beleza e resistência, o piso de taco continua conquistando projetos de diferentes estilos, provando que alguns clássicos não apenas resistem ao tempo como também se tornam ainda mais valiosos com ele. E, como destaca Isabella Nalon, “um bom piso de taco ganha charme e personalidade com o tempo e o uso”.
Sobre a arquiteta Isabella Nalon
Com uma carreira sólida e experiência proveniente de mais de 25 anos de trabalho, Isabella Nalon percorreu uma trajetória de muitos estudos e pesquisas na área de Arquitetura e Decoração. Iniciou sua carreira atuando como arquiteta na Alemanha e, em 1998, inaugurou seu escritório em São Paulo. Se especializou em projetos arquitetônicos residenciais, comerciais e de decoração de interiores. Possui uma visão plural e ampla de diferentes culturas e públicos, o que se tornou um diferencial em seu percurso profissional. Cada projeto desenvolvido pelo escritório é único, com muita harmonia, elegância e criatividade. Frequentemente, tem obras reconhecidas e publicadas por renomados portais e revistas de arquitetura e decoração, consolidando o escritório na lista dos mais importantes da capital paulista.
Instagram: @isabellanalon
