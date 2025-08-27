Cinema do Tivoli tem semana com ingressos a R$ 10

O Moviecom do Tivoli Shopping recebe, entre quinta-feira, 28 de agosto, e 3 de setembro, a 7ª edição da Semana do Cinema, uma das campanhas mais aguardadas pelos amantes da sétima arte. Durante o período, os ingressos para todas as sessões custarão apenas R$10 (exceto pré-estreias e exibições especiais), tornando a experiência mais acessível para todos. Além disso, o público poderá aproveitar o Combo da Semana, com pipoca média + refrigerante 500ml por R$15.

Realizada duas vezes ao ano, a Semana do Cinema é promovida pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX e da Ingresso.com, já levou milhões de pessoas às salas de cinema desde a sua criação, em 2022, democratizando o acesso e fortalecendo a indústria cinematográfica. No primeiro semestre de 2025, a iniciativa bateu recorde com 4,2 milhões de ingressos vendidos.

“O cinema é uma das formas mais envolventes de lazer e cultura. A Semana do Cinema reforça nosso compromisso em oferecer entretenimento acessível e de qualidade para toda a família. Estamos muito felizes em trazer novamente essa campanha ao Tivoli, garantindo uma experiência completa nas telonas com valores especiais”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Programação reúne comédia, ação, animação e terror para todas as idades

No Moviecom do Tivoli, a Semana do Cinema terá uma seleção especial de filmes que vão desde produções nacionais a grandes estreias internacionais. Entre as comédias, destaque para Uma Mulher Sem Filtro, estrelada por Fabiula Nascimento, e C.I.C. – Central de Inteligência Cearense, com muito humor regional e ação. Para os fãs de clássicos, Corra que a Polícia Vem Aí está em cartaz em uma nova versão com Liam Neeson no papel principal.

As famílias poderão se divertir com animações como Smurfs, que leva as adoráveis criaturinhas azuis ao mundo real em uma aventura para salvar o Papai Smurf, e Os Caras Malvados 2, que mistura ação e humor em mais uma missão inesperada dos animais mais “fora da lei” do cinema.

Já os apaixonados por super-heróis terão Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, primeira aventura da equipe no universo Marvel, e Superman, dirigido por James Gunn, que resgata os dilemas e a esperança do herói mais icônico dos quadrinhos.

Quem gosta de suspense e fortes emoções poderá conferir Faça Ela Voltar, terror psicológico sobre segredos perturbadores em uma nova família adotiva; A Hora do Mal, que acompanha o desaparecimento misterioso de 17 crianças; e Anônimo 2, que traz de volta a vida dupla cheia de ação do personagem Hutch Mansell.

Também fazem parte da programação o drama cômico Os Roses: Até que a Morte os Separe, estrelado por Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, o thriller Ladrões, de Darren Aronofsky, e Jurassic World: Recomeço, que promete muita aventura em um mundo dominado por dinossauros.

A Semana do Cinema será válida em todos os horários e dias da semana, inclusive nos finais de semana. As compras devem ser feitas online ou diretamente na bilheteria.

Serviço

Semana do Cinema no Tivoli Shopping

📅 Data: 28 de agosto a 03 de setembro

🎟 Ingressos: R$10 (válido para todas as sessões, exceto pré-estreias e exibições especiais)

📍 Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

🍿 Combos especiais disponíveis na bomboniere

