Americana celebra aniversário com solenidade no Portal e Cápsula do Tempo

A Prefeitura de Americana realiza, na próxima quarta-feira, dia 27, uma solenidade em celebração aos 150 anos de fundação da cidade. O evento será realizado em frente ao Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antonio Pinto Duarte, e contará com a instalação de uma Cápsula do Tempo junto ao letreiro comemorativo dos 150 anos.

A Cápsula do Tempo reunirá documentos, materiais gráficos, registros e símbolos que representam o atual momento da cidade, para que sejam revelados daqui a 50 anos, durante as comemorações do bicentenário de Americana, em 2075.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância da celebração e convidou a população para fazer parte do evento. “É um orgulho estar à frente da nossa cidade neste momento histórico. Americana completa 150 anos com muitas conquistas em todas as áreas, mostrando que é uma cidade que avança e se desenvolve cada vez mais. O evento marca um capítulo especial da trajetória de Americana, preservando a memória do presente para as próximas gerações. Estamos deixando para o futuro um marco que representa a força e o espírito da nossa população”, afirmou.

Convite

O vice-prefeito Odir Demarchi também reforçou o convite. “Celebrar os 150 anos é motivo de muito orgulho para todos os americanenses. Este é um momento que une a população em torno da história e da identidade da nossa cidade. Convidamos todos para estarem conosco nessa solenidade tão especial”, ressaltou.

O secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, explicou que a instalação da Cápsula do Tempo faz parte da campanha dos 150 anos de Americana. “Desde janeiro estamos promovendo ações que celebram esta data tão significativa, começando pelo lançamento da marca e do slogan História de Orgulho e Futuro de Esperança. A Cápsula do Tempo reúne materiais que registram como é a Americana dos 150 anos, para que, no futuro, a população possa reviver e compreender esse momento histórico”, destacou.

A solenidade acontece às 10h e é aberta à população. O evento contará ainda com apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi.

