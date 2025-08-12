Americana: celulares, tablets e notebooks doados pela Receita Federal ajudam comunicação

A Prefeitura de Americana recebeu, na sexta-feira (8), a doação de 12 aparelhos eletrônicos, entre celulares, tablets e notebooks, avaliados em cerca de R$ 50 mil, destinados pela Receita Federal. Os equipamentos passam a integrar o patrimônio público e serão utilizados para fortalecer a estrutura da comunicação institucional e outras áreas do serviço municipal. Os itens têm origem em apreensões realizadas por conta de importações irregulares ou casos de contrabando no Estado de São Paulo.

A entrega foi realizada no gabinete do prefeito Chico Sardelli, com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do delegado da Receita Federal em Piracicaba, Antônio José Furlan, do delegado adjunto, Marcos Vinícius Beltrame, dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), e da coordenadora de Comunicação da Prefeitura, Crislaine Fernandes.

O prefeito destacou a importância da parceria entre os órgãos. “Essa é a gestão pública que acredito e defendo, que está de portas abertas para parcerias que representem crescimento mútuo e que facilitem a concretização de bons projetos. Essa doação vai nos ajudar a comunicar a população sobre as ações da Prefeitura de forma ainda melhor”, afirmou Chico.

Segundo o secretário Leon Botão, a doação é resultado de diálogo e articulação com a gestão da delegacia da Receita. “Conseguimos viabilizar a vinda desses equipamentos para o município e agora eles passam a ser utilizados de forma estratégica em diversas frentes. Fizemos a solicitação de aparelhos da marca Apple, que oferecem os principais recursos para profissionais da área. É um ganho significativo para a comunicação institucional”, destacou.

Americana mais perto da Receita

A relação entre Prefeitura e Receita Federal tem fortalecido os serviços disponíveis à população de Americana. Segundo o secretário Rafael de Barros, o PAV (Posto de Atendimento Virtual) da Receita, por exemplo, lidera o volume de atendimentos registrados pelo Desenvolvimento Econômico.

