A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, iniciou uma nova rodada de serviços de limpeza e desobstrução de calhas, condutores e canaletas de águas pluviais nas escolas da rede municipal.

A manutenção é executada rotineiramente, seguindo um cronograma de trabalho estabelecido pela Secretaria de Educação e que contempla todos os prédios públicos ligados à pasta.

As primeiras escolas a receberem as equipes são as Casas da Criança Urupê, Curió, Taraguá e Baeti, Creche Chuí e Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Araçari, Curumim e Sabiá.

As unidades escolares são agrupadas em sete regiões e a empresa contratada percorre os bairros executando os serviços previstos em cada unidade.

Além de evitar entupimentos e infiltrações, a ação é necessária para prevenir futuros criadouros de mosquitos, inclusive transmissores da dengue. A limpeza de calhas ocorre simultaneamente aos serviços de poda e roçagem de grama nas escolas.

De acordo com o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, os serviços integram o rol de melhorias para o início do ano letivo de 2024. “As crianças estão em férias escolares e nós estamos trabalhando para recebê-las com qualidade e carinho na volta às aulas. Com as manutenções nas escolas, preparamos os espaços para o desenvolvimento de atividades pedagógicas ricas, diversas e que resultam na qualidade da Educação preconizada pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, disse.