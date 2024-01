Os cuidados com a pele podem variar de pessoa para pessoa, independentemente da cor da pele. No entanto, a pele negra possui características únicas, que por sua vez demanda cuidados específicos para se manter saudável.

De acordo com Cassia Xavier Santos, coordenadora do curso de Estética e Cosmética Faculdade Santa Marcelina, a pele negra contém mais melanina responsável por dar cor a nossa pele, o que leva a uma maior proteção contra a radiação ultravioleta que é o principal fator do envelhecimento da nossa pele. “Além disso, contém mais colágeno, o que ajuda a manter a pele mais firme, tendo pouca tendência a formação de rugas”, explica.

Aqui estão algumas dicas gerais para manter a pele negra saudável, segundo a especialista.

Qual o passo a passo ideal para um skincare eficiente?

O primeiro passo é a indicação de sabonete conforme a necessidade da pele, tendo como função remoção de sujidades da pele. Importante pensar que peles mais oleosas não devem exagerar nessa limpeza, pois se removemos em excesso a pele tem um efeito rebote, ou seja, acaba produzindo ainda mais óleo. O segundo passo é o tônico que acaba sendo pulado por muitos, no entanto, muito importante, pois ajuda no controle do Ph da pele, podendo ter ação adstringente que ajuda na oleosidade, pode ter ação calmante para peles mais sensíveis e hidratante para peles mais secas ou desidratadas e por fim, durante o dia, sempre finalizamos com um filtro solar que devemos reaplicar várias vezes ao dia e a noite repetimos a utilização do sabonete e tônico e invés do filtro optamos por um hidratante conforme a necessidade da pele.

É verdade que a pele negra tende a ser mais oleosa?

Sim, a pele negra possui glândulas sebáceas maiores, elas são responsáveis pela produção de óleo da pele, o que faz com que essa tenha tendência a acne e comedões (espinhas e cravos), sendo importante ter cuidados diários com a pele.

Quais os principais ativos para pele negra?

Sempre é necessária uma prévia avaliação para indicarmos os melhores produtos e ativos em todos os tipos de pele, onde levamos em consideração as queixas de cada um, no entanto, existem alguns ativos queridinhos muito utilizados como: vitamina C e Resveratrol. Eles são ótimos antioxidantes que previnem o envelhecimento e tem ação clareadora, ácido hialurônico ajuda muito na hidratação da pele sem deixar oleosa, niacinamida tem ação clareadora e ajuda na renovação celular, ácido ferúlico tem ação antioxidante e ajuda a inibir o excesso da produção de melanina que pode levar ao desenvolvimento de manchas, entre muitos outros.

A pele negra necessita tanto de protetor solar quando a pele clara?

A pele negra sofre menos com a exposição solar, no entanto, também requer cuidados, inclusive com a utilização de protetores solares. Peles brancas tem mais chance de desenvolver câncer de pele, no entanto, pode acontecer em todas as peles que ficam expostas ao sol de forma exacerbada, por isso, indico utilizar ao menos um fator de proteção 30 independentemente da cor da pele.