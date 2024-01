As obras do Condomínio Vida Longa, na região do bairro Jaguari, avançam com a fase de acabamento das 28 casas que estão sendo construídas para idosos moradores de Americana em situação de vulnerabilidade social. As unidades têm previsão de entrega para o primeiro semestre deste ano.

As casas estão recebendo revestimento das paredes e piso. Já houve a instalação de portas, janelas, coberturas, reboco, fiações de telefone, interfone, caixas de água, calçada, poste de iluminação externa, grama, estrutura de horta suspensa, redes de água e de esgoto, muro e rede elétrica.

“O Condomínio Vida Longa é uma conquista para Americana, uma prioridade da nossa gestão para o atendimento aos idosos que mais precisam de algo tão importante, como é a conquista de um lugar para morar com condições adequadas”, diz o prefeito Chico Sardelli.

“Estamos cumprindo um item importante do nosso plano de governo ao trabalhar pela garantir moradias dignas e qualidade de vida aos idosos”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi.

O investimento é de aproximadamente R$ 4,5 milhões. A execução é da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em uma área cedida pela Prefeitura de Americana. O trabalho é acompanhado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município.

Serão contemplados idosos que vivem preferencialmente sozinhos ou com vínculo familiar fragilizado, em situação de vulnerabilidade e risco social. O atendimento será coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“As obras estão avançando dentro do cronograma de trabalho para que Americana possa oferecer acolhimento e assistência aos idosos beneficiados no programa”, afirma o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

“Os idosos terão toda a assistência necessária para que possam ter abrigo e também desenvolver atividades que serão desenvolvidas por uma equipe de profissionais”, completa a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.