Americana adere ao 2º Ciclo da Política Nacional Aldir Blanc

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, aderiu ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e recebeu R$ 1.588.086,16 para o fomento cultural na cidade em 2026. O Plano de Ação e o Plano de Aplicação de Recursos da PNAB Ciclo 2 (PAR) foram elaborados pela pasta e aprovados pelo Ministério da Cultura no final de 2025.

Os valores foram creditados ao município em 30 de dezembro de 2025 e as próximas etapas de execução das ações de fomento são a abertura do exercício financeiro e a contratação de assessoria para a elaboração dos editais, conforme as categorias estabelecidas no PAR, documento que detalha as metas e ações previstas no Plano de Ação. Em seguida, ocorrerão a publicação dos editais no Diário Oficial do município, em www.americana.sp.gov.br, e a oficina para explicação e detalhamento dos editais.

“O Plano de Aplicação de Recursos foi elaborado a partir das escutas públicas e ampla discussão em reuniões do Conselho Municipal de Cultura, refletindo os anseios da comunidade sobre a produção de arte em Americana. O fomento de projetos artísticos por meio da PNAB permitirá a democratização do acesso à cultura, em alinhamento às diretrizes da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para o setor”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

