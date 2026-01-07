Wegovy pill® está agora disponível, fornecendo àqueles que procuram ajuda para o seu peso a ciência revolucionária da semaglutida em um comprimido. Este avanço abre novas possibilidades para os mais de 100 milhões de americanos que vivem com obesidade.²

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O comprimido Wegovy® foi aprovado em 22 de dezembro de 2025 e é usado com uma dieta de calorias reduzidas e aumento da atividade física para adultos com obesidade, ou com sobrepeso que também têm problemas médicos relacionados ao peso, para ajudá-los a perder peso e a mantê-lo.³

“Sabemos que há pessoas interessadas em tratar do seu peso, mas que estavam à espera de um medicamento que fosse adequado para elas. Para muitas delas, essa espera acabou, pois agora podemos oferecer a potente eficácia de Wegovy® em um comprimido de toma única diária que demonstrou cerca de 17% de perda de peso, se todos os pacientes permaneceram no tratamento”, disse Ed Cinca, vice-presidente sênior de Marketing e Soluções para Pacientes da Novo Nordisk.

“O comprimido Wegovy® chegou, e representa uma inovação significativa como o primeiro e único comprimido de GLP-1 para perda de peso. Este momento é sobre mudar o que é possível na gestão do peso e, para tornar isso possível, trabalhamos para garantir que o comprimido Wegovy® seja acessível e esteja ao alcance de quem precisa, independentemente de como escolham receber os seus cuidados.”

Wegovy® é apoiado por resultados comprovados, uma vez que milhões de pessoas receberam prescrição da injeção de Wegovy® (semaglutida) 2,4 mg para o tratamento do peso desde 2021.⁴ O comprimido Wegovy® oferece uma magnitude de perda de peso que nenhum outro candidato a GLP-1 oral para obesidade conseguiu duplicar em ensaios de fase 3, ostentando uma perda de peso média de cerca de 17% (16,6%), quando usado em conjunto com uma dieta de calorias reduzidas e exercício, nos pacientes que aderiram ao tratamento, em comparação com cerca de 3% (2,7%) para o placebo.*¹

Ao analisar a eficácia independentemente da adesão ao tratamento, foi alcançada uma perda de peso média de cerca de 14% (13,6%) pelas pessoas que tomaram o comprimido Wegovy®, em comparação com cerca de 2% (2,4%) para o placebo.**¹

Com uma dose oral única diária, o comprimido Wegovy® pode fornecer aos pacientes uma opção prática como parte de sua rotina diária para ajudar a alcançar uma perda de peso significativa.¹

Resultados do OASIS 4:

Redução percentual de peso em 64 semanas¹ Comprimido Wegovy® 25 mg Placebo Se todos os pacientes permaneceram no tratamento (Estimativa do produto do estudo*) ~17% ~3% Análise de todos os pacientes, independentemente de terem permanecido no tratamento (Estimativa da política de tratamento**) ~14% ~2%

Para o comprimido Wegovy® com base no peso corporal inicial de 235 lb (aprox. 106,6 kg), e para o placebo com base no peso corporal inicial de 231 lb (aprox. 104,8 kg).¹

No OASIS 4, as reações adversas comuns foram semelhantes às observadas anteriormente em ensaios clínicos com a injeção de Wegovy® (semaglutida) 2,4 mg, incluindo náuseas, diarreia e vômitos.¹

(Imagem de uma dose inicial de 1,5 mg de Wegovy® pill)

A Novo Nordisk continua a procurar modelos de entrega inovadores e colaborações estratégicas para ir ao encontro das pessoas onde elas estão, alcançando mais pacientes de mais maneiras. Isso é projetado para ajudar os pacientes a obter medicamentos autênticos, inovadores e aprovados pela FDA e a evitar alternativas potencialmente inseguras e não aprovadas. Wegovy® está disponível através de uma variedade de opções, incluindo farmácias dos EUA como CVS e Costco, provedores de telessaúde selecionados, incluindo Ro, LifeMD e Weight Watchers, NovoCare® Pharmacy, GoodRx e outros.

O Wegovy® pill está disponível para todos os pacientes elegíveis com múltiplas opções de acessibilidade. Pacientes que pagam do próprio bolso podem começar por cerca de US$ 5/dia (US$ 149/mês) para a dose inicial de 1,5 mg. A dose de 4 mg também estará disponível por US$ 149/mês até 15 de abril de 2026, e depois US$ 199/mês. As doses mais altas do Wegovy® pill estarão disponíveis por US$ 299. Pacientes com seguro comercial podem pagar apenas US$ 25/mês com a oferta de desconto Wegovy®.†

O Wegovy® pill é aprovado apenas nos EUA e estará disponível em 1,5 mg (dose inicial), 4 mg, 9 mg e 25 mg.³ Para atualizações e informações sobre o comprimido Wegovy®, visite www.Wegovy.com.

* Com base na estimativa do produto do estudo: eficácia estimada em um cenário idealizado em que todos os pacientes permaneceram no tratamento e não utilizaram outras terapias para perda de peso.

** Com base na estimativa da política de tratamento: efeito do tratamento independentemente de os pacientes terem permanecido no tratamento ou utilizado outras terapias para perda de peso.

† Pague apenas US$ 25, sujeito a uma economia máxima de US$ 100/mês. Beneficiários de programas governamentais excluídos. A Novo Nordisk reserva-se o direito de modificar ou cancelar este programa a qualquer momento. Consulte WegovyTerms.com para os termos completos.

Sobre o Wegovy® pill

O Wegovy® pill é o primeiro medicamento oral de GLP-1 para obesidade nos EUA, e é usado com uma dieta de calorias reduzidas e aumento da atividade física em adultos com obesidade, ou com sobrepeso que também têm problemas médicos relacionados ao peso, para ajudá-los a perder peso e a mantê-lo. O Wegovy® pill também é indicado para reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE), como morte, ataque cardíaco ou AVC em adultos com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular estabelecida.³

A aprovação do Wegovy® pill pela FDA baseia-se nos resultados do ensaio clínico de fase 3 OASIS 4, que foi um estudo médico de 64 semanas que incluiu 307 adultos com obesidade ou sobrepeso com uma ou mais comorbilidades relacionadas ao peso, sem diabetes. Os resultados mostraram que as pessoas que tomaram o Wegovy® pill uma vez ao dia, juntamente com uma dieta de calorias reduzidas e exercício, alcançaram uma perda de peso média de cerca de 14% (13,6%) em comparação com 2,4% com placebo.** Se todos os pacientes permaneceram no tratamento, foi alcançada uma perda de peso média de cerca de 17% (16,6%) pelas pessoas que tomaram o Wegovy® pill em comparação com 2,7% para o placebo.* Para aqueles que tomaram o Wegovy® pill, 76% alcançaram 5% ou mais de perda de peso corporal (de um peso inicial de 235 lb) versus 31% que tomaram placebo (de um peso inicial de 231 lb).¹

Sobre a obesidade

A obesidade é uma doença grave, crônica, progressiva e complexa que requer gestão a longo prazo.⁵⁻⁷ Um mal-entendido chave é que esta é uma doença de falta de força de vontade, quando na verdade existe uma biologia subjacente que pode impedir as pessoas com obesidade de perder peso e mantê-lo.⁵,⁷ A obesidade é influenciada por uma variedade de fatores, incluindo genética, determinantes sociais da saúde e o ambiente.¹,⁸

O que é Wegovy®?

A injeção de Wegovy® (semaglutida) 1,7 mg ou 2,4 mg e os comprimidos de Wegovy® (semaglutida) 25 mg são medicamentos de prescrição usados com uma dieta de calorias reduzidas e aumento da atividade física para:

reduzir o risco de eventos cardiovasculares maiores, como morte, ataque cardíaco ou AVC em adultos com doença cardíaca conhecida e com obesidade ou sobrepeso.

ajudar adultos com obesidade, ou alguns adultos com excesso de peso (sobrepeso) que também têm problemas médicos relacionados ao peso, a perder peso e a mantê-lo.

A injeção de Wegovy® (semaglutida) 1,7 mg ou 2,4 mg é usada com uma dieta de calorias reduzidas e aumento da atividade física para ajudar crianças a partir dos 12 anos com obesidade a perder peso e a mantê-lo.

Wegovy® contém semaglutida e não deve ser usado com outros produtos que contenham semaglutida ou outros medicamentos agonistas do receptor de GLP-1.

Não se sabe se a injeção de Wegovy® é segura e eficaz:

para reduzir o risco de eventos cardiovasculares maiores (morte, ataque cardíaco ou AVC) em pessoas com menos de 18 anos.

para ajudar crianças com menos de 12 anos a perder peso e a mantê-lo.

Não se sabe se os comprimidos de Wegovy® são seguros e eficazes para uso em pessoas com menos de 18 anos de idade.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa global líder em cuidados com a saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, com base em nossa herança no tratamento do diabetes. Fazemos isso por meio da inovação científica, da ampliação do acesso aos nossos medicamentos e do trabalho contínuo para prevenir e, eventualmente, curar doenças. A Novo Nordisk emprega cerca de 77.400 pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em aproximadamente 170 países. Presente no Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com cerca de 2.500 funcionários e está presente com escritório corporativo em São Paulo (SP) e unidade de produção em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br

Referências:

1. Wharton S, Lingvay I, Bogdanski P, et al. Oral semaglutide 25 mg in adults with overweight or obesity. N Engl J Med. 2025; 393:1077-1087. DOI: 10.1056/NEJMoa2500969.

2. Centers for Disease Control and Prevention. Adult obesity facts. Last accessed: December 2025. Available at: Link.

3. Wegovy® (semaglutide) Prescribing Information. Plainsboro, NJ. Novo Nordisk Inc.

4. IQVIA LAAD Rx for the period of June 2021 to July 2024.

5. Kaplan LM, Golden A, Jinnett K, et al. Perceptions of barriers to effective obesity care: results from the national action study. Obesity. 2018;26(1):61–69.

6. Bray GA, Kim KK, Wilding JPH; World Obesity Federation. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obes Rev. 2017;18(7):715– 723.

7. Garvey WT, Mechanick JI, Brett EM, et al. American association of clinical endocrinologists and American College of Endocrinology comprehensive clinical practice guidelines for medical care of patients with obesity. Endocr Pract. 2016;22 (Suppl 3):1–203.

8. Centers for Disease Control and Prevention. Risk Factors for Obesity. Last accessed: December 2025. Available at: Link.

Leia + sobre saúde