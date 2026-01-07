Hopi Hari consolida-se como plataforma estratégica de marcas e grandes campanhas publicitárias em 2025

Ao longo de 2025, o Hopi Hari reforçou seu posicionamento como muito mais do que um parque temático: tornou-se uma plataforma robusta de experiências, ativações de marca e produção de conteúdo, reunindo grandes anunciantes em projetos que conectam entretenimento, consumo e alto engajamento com o público.

Com diferentes formatos de presença, que vão de ativações imersivas, patrocínios e ações de sampling a naming rights, branded foods e uso do espaço como cenário para grandes campanhas publicitárias, o parque recebeu ao longo do ano empresas de setores como alimentos e bebidas, saúde, games, serviços financeiros e entretenimento.

Esse movimento acompanha uma tendência global de valorização do marketing de experiência. Estudos internacionais mostram que empresas, especialmente nos Estados Unidos e Europa, têm direcionado esforços para estratégias centradas no consumidor. No Brasil, esse comportamento segue a mesma direção: levantamentos citados pela Wake apontam que 60% das empresas brasileiras têm como prioridade melhorar a experiência do cliente, enquanto 71% dos consumidores afirmam esperar relacionamentos personalizados com as marcas. O estudo Consumidor do Futuro, da WGSN, reforça essa mudança ao indicar que 52% dos brasileiros pretendem, nos próximos anos, gastar menos com bens materiais e mais com experiências, ampliando o valor de iniciativas imersivas como ferramenta de conexão e posicionamento de marca.

Um dos destaques do ano no Hopi Hari foi a Aurora Coop, que transformou o parque em palco para o Auroggets Day, ação que reuniu cerca de mil pessoas entre consumidores e colaboradores. A iniciativa entrou para a história com o maior grito coletivo de “AAAAuroggets” já realizado, além de contar com ambientação temática, venda dos produtos em diversos pontos do parque e forte repercussão nas redes sociais, impulsionada por influenciadores e cobertura da imprensa. A Aurora também manteve presença contínua no parque como fornecedora oficial de alimentos, com restaurantes temáticos, carrinhos móveis e branded foods integrados à experiência dos visitantes.

Os resultados desse tipo de estratégia encontram respaldo em indicadores do setor. Estudos do XM Institute apontam que consumidores satisfeitos após ações de experiência têm 3,5 vezes mais chances de recomendar uma marca. Dados do Event Marketing Institute indicam que 98% dos participantes de eventos presenciais afirmam sentir-se mais propensos a comprar após a experiência, enquanto levantamentos da PwC mostram que 86% dos consumidores estão dispostos a pagar mais quando percebem valor em experiências diferenciadas. Esses resultados ajudam a explicar o crescimento do engajamento e da fidelização em iniciativas que aproximam marcas e público em ambientes imersivos.

Outra parceria inédita do ano foi com a Dasa, líder em medicina diagnóstica no Brasil, que levou ao parque uma proposta inovadora ao unir saúde e lazer. A campanha ofereceu benefícios cruzados para clientes da rede e visitantes do Hopi Hari, reforçando uma abordagem mais leve e acessível do cuidado com a saúde e dialogando com estudos sobre bem-estar e qualidade de vida.

O entretenimento imersivo também ganhou força com a parceria entre o Hopi Hari e o game Dying Light The Beast. Durante a Hora do Horror, principal evento sazonal do parque, o jogo contou com ativações exclusivas, estande temático, testes do game, brindes e sorteios, criando uma conexão direta com um público altamente engajado e alinhado ao universo da franquia.

A edição 2025 da Hora do Horror tornou-se um dos maiores cases do ano: o evento registrou crescimento de 12% no público e 23% no faturamento em relação ao mesmo período de 2024, com ativações de marcas como Fanta, Germânia, Zurich-Santander, Gela Boca e Genera — Dasa. O projeto também expandiu sua presença para além do parque, por meio de iniciativas proprietárias de conteúdo, como o game online que ultrapassou 100 mil acessos.

Além das ações voltadas ao público final, o Hopi Hari consolidou-se como cenário para grandes produções publicitárias. Marcas como McDonald’s e Nubank escolheram o parque como locação para gravações de campanhas, aproveitando a estética única, a diversidade de cenários e a atmosfera de entretenimento para contar histórias alinhadas aos seus posicionamentos.

Do ponto de vista econômico, o crescimento do marketing de experiência também aparece em projeções internacionais. Relatório da Business Research Insights indica que o mercado global de serviços ligados ao setor deve movimentar US$ 53,83 bilhões em 2025, com expectativa de alcançar US$ 69,04 bilhões até 2033, evidenciando a consolidação das experiências de marca como um dos principais vetores de engajamento e diferenciação competitiva.

Para as empresas parceiras, o parque oferece não apenas visibilidade, mas retorno efetivo em engajamento, experimentação e associação emocional. “O Hopi Hari mostrou-se uma plataforma estratégica para a marca: entregou alcance qualificado, alto nível de engajamento e uma conexão emocional difícil de replicar em outros formatos. Os resultados confirmam que experiências bem desenhadas geram valor real para o negócio”, afirma Samuel Teixeira, executivo da FEMSA, destacando o potencial do parque como plataforma de negócios e construção de marca.

Com um público diverso, alto fluxo de visitantes e múltiplas possibilidades de customização, o Hopi Hari encerra 2025 reforçando seu papel como hub de experiências de marca, um espaço onde campanhas ganham vida, produtos são experimentados em contextos memoráveis e as marcas passam a integrar as histórias vividas pelos consumidores.

