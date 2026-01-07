Observatório Municipal de Americana abre para visitas durante o mês de janeiro

O Observatório Municipal de Americana (OMA) “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”, vinculado à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, ficará aberto durante o mês de janeiro, com visitas do público às quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 21h30. A entrada é gratuita, e a visitação deve ser agendada pelo telefone (19) 3408-4800.

A novidade atende a uma reivindicação dos americanenses, que solicitaram a abertura do espaço cultural durante o período de férias escolares, como explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini. “Ir ao Observatório Municipal de Americana é uma experiência marcante e, agora, as famílias poderão aproveitar muito mais o passeio científico e cultural”, afirmou.

As visitas acontecem em grupos e são acompanhadas de explicações técnicas. Os participantes são recebidos pelo técnico do OMA, Carlos H. A. Andrade, ou por outro profissional da área da astronomia. Em caso de tempo nublado ou chuva, a visita é cancelada e é necessário agendar uma nova data. Crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula do OMA e têm acesso ao terraço na companhia de um adulto.

O acesso ao Observatório é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado na Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

