Escolinhas Esportivas: Espaços estão abertos nos horários em Hortolândia

Projeto da Prefeitura conta com 25 modalidades disponíveis e mais de sete mil atendimentos em espaços esportivos

Interessados em iniciar 2026 praticando esporte gratuitamente já podem ir até os espaços do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura. Os locais estão abertos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para novas matrículas em modalidades disponíveis e esclarecimento de dúvidas. A retomada das aulas do projeto acontece a partir do dia 9 de fevereiro. Para fazer a matrícula, é necessário apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais.

EVOLUÇÃO DO PROJETO

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, atualmente, são 25 modalidades disponíveis e mais de sete mil atendimentos, entre treinos e alto rendimento em diversos espaços (clique e confira). Em 2017, eram 21 modalidades esportivas disponíveis.

ATIVIDADES ESPECIAIS

Pessoas com Deficiência (PCD), também podem se manter ativas em Hortolândia. A parceria da Prefeitura com projetos como o “Nadando com Daniel Dias” e “Luta pela Vida”, fomenta esta prática. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, neste ano, foram contabilizados quase 100 alunos com deficiência praticando diferentes modalidades (karatê, judô, basquete, capoeira, balé, natação, futebol e lutas).

ALTO RENDIMENTO

Em 2025, os atletas de alto rendimento que treinam nas estruturas do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura participaram da 67ª edição dos Jogos Regionais de São Paulo, em Bragança Paulista. A cidade fechou a competição com a 13ª melhor campanha entre 47 cidades de todo o Estado que estiveram no torneio.

