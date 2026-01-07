PLT/Poupatempo de Nova Odessa tem 129 oportunidades de emprego nesta semana

O Posto Local de Trabalho (PLT) da Prefeitura de Nova Odessa divulgou a disponibilidade de 129 vagas de emprego para esta semana. Entre as oportunidades estão cargos de atendente e consultor de relacionamento em empresa de telefonia, auxiliar de serviços gerais, funções na área de tecelagem, separador de mercadorias e destaque para 100 vagas de auxiliar de logística, cujo processo seletivo será realizado no sábado (17/01), às 9 h, no Auditório do Paço Municipal.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp, no número (19) 99607-4640.

Confira detalhes das vagas:

AUXILIAR DE LIMPEZA – com experiência. (1 vaga);

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – ambos os sexos, ensino médio completo, experiência é um diferencial. Interessados comparecer para entrevista no Auditório da Prefeitura de Nova Odessa dia 17/01 as 9:00. (100 vagas);

EMPRESA DE TELEFONIA CONTRATA: ATENDENTE e CONSULTOR DE RELACIONAMENTO, ensino médio completo, disponibilidade de horário, não é necessário ter experiência. Interessados comparecer para entrevista dia 12/01/2026 as 9:00 – Rua Duque de Caxias, 600 – Centro (Poupatempo). (10 vagas);

EMPRESA CONTRATA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Sexo masculino, organizar produtos em estoque, embalar encomendas, conferência e separação de encomendas, emissão de documentos. AUXILIAR DE LIMPEZA (Limpeza geral de escritório). (4 vagas);

EMPRESA CONTRATA: AJUDANTE DE TECELAGEM / MECÂNICO DE MANUTENÇÃO / AUXILIAR DE TECELÃO / TECELÃO / OPERADOR DE TINGIMENTO / AUXILIAR DE URDIMENTO / ELETRICISTA / ENGRUPADOR / OPERADOR DE UTILIDADES (CALDEIRA/ETE) / OPERADOR DE EXPEDIÇÃO / OPERADOR DE ALMOXARIFADO / ASSISTENTE DE QUALIDADE / AUXILIAR DE TINTURARIA. Interessados enviar currículo via e-mail [email protected] ou whatsapp 19-997565527. (13 vagas);

SEPARADOR DE MERCADORIAS – ensino fundamental ou médio, disponibilidade de horário, para trabalhar no Centro de Distribuição do São Vicente. Interessados comparecer para entrevista dia 13/01/2026 as 9:00 – Av. Ampélio Gazzetta, 3999 – Pq. Harmonia (Centro de Distribuição São Vicente). (1 vaga).

