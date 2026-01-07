DAE registra crescimento no atendimento digital em 2025

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana registrou crescimento no volume de atendimentos realizados por meios digitais em 2025, reforçando a consolidação desses canais como formas práticas e eficientes de relacionamento com a população. Entre as opções disponíveis estão o atendimento pelo WhatsApp e o protocolo digital, acessível pelo site da autarquia.



Em 2025, o DAE contabilizou 93.279 atendimentos via WhatsApp, o que representa um crescimento de aproximadamente 2,6% em relação a 2024, quando foram registrados 90.898 atendimentos pelo canal. Já o protocolo digital, disponível no site www.daeamericana.sp.gov.br, somou 30.906 atendimentos ao longo do ano passado, enquanto que o ano anterior havia contabilizado 29.664, demonstrando a adesão crescente da população às ferramentas online.



Segundo a diretora da Unidade Comercial, Lúcia Camilo de Godoy, os números refletem uma mudança gradual no comportamento dos usuários. “Os canais digitais oferecem mais comodidade e permitem que o cidadão registre suas solicitações sem a necessidade de deslocamento. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais o uso dessas ferramentas, especialmente do protocolo digital pelo site, que está disponível 24 horas por dia”, destacou.



Além dos atendimentos digitais, em 2025 o DAE realizou 93.553 atendimentos por meio de ligações telefônicas (0800 0123737) e 44.182 atendimentos presenciais, evidenciando a diversidade de canais mantidos pela autarquia. O atendimento presencial ocorre na sede do DAE, no bairro Cordenonsi, e também nos postos localizados nas Administrações Regionais dos bairros Antônio Zanaga, Cidade Jardim, Praia Azul e Parque Gramado.



O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância de a população utilizar os canais digitais para o registro das demandas. “Quando o cidadão registra sua solicitação pelos canais oficiais, o DAE consegue identificar as demandas com mais agilidade, adotar as providências necessárias e acompanhar cada caso de forma organizada, garantindo um atendimento mais eficiente”, afirmou.



O atendimento via WhatsApp funciona todos os dias da semana, das 8h às 22h, pelo número (19) 98100-4714. O protocolo digital pode ser acessado a qualquer horário pelo site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP