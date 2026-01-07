Mais de 1,2 mil jovens devem se alistar em Santa Bárbara até 30 de junho

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou o alistamento militar obrigatório para jovens do sexo masculino nascidos em 2008 ou em anos anteriores que ainda não realizaram o procedimento. O prazo vai até 30 de junho, com inscrição on-line pelo site www.alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar.

Em 2025, o Município registrou 1.227 jovens alistados. Neste ano, 196 jovens já realizaram o alistamento até o momento, e a expectativa da Junta de Serviço Militar é alcançar uma meta em torno de 1.250 alistamentos até o fim do prazo.

Para o cadastro, são necessários originais e cópias da certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência. Jovens de classes anteriores a 2008 devem comparecer presencialmente à Junta Militar para regularização da situação.

Passo a passo para o alistamento on-line:

– No site clique em “Quero me Alistar” e depois em “Alistamento Militar”

– Crie um login no gov.br

– Clique em “Alistamento Brasil”

– Preencha os dados e clique em “avançar”

– Preencha os campos solicitados e clique em “salvar”

– Ao finalizar o processo, entre na opção “Acompanhar Alistamento” para certificar que todas as etapas foram cumpridas.

– É importante imprimir o certificado na opção “Certificados Militares”

A Junta de Serviço Militar de Santa Bárbara d’Oeste atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h30 e das 14 às 15h30, pelo telefone (19) 3455-2534, ou presencialmente na Rua Graça Martins, 465, Centro.

