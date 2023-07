Americana tem 310 vagas de emprego disponíveis

Americana está, através do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), com 310 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br , e na página principal buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Acabador Marmorista – Com Experiência 2

Ajudante de Contramestre – Com Experiência 7

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 1

Ajudante de Mecânico – Sem Experiência 1

Ajudante de Obras – Com Experiência 5

Ajudante Geral – Com Experiência 2

Ajudante Instalador – Sem Experiência 2

Analista Administrativo – Com Experiência 1

Analista de E-Commerce – Com Experiência 2

Assessor de Parcerias – Com Experiência 1

Assistente Comercial – Com Experiência 1

Assistente de Custos – Com Experiência 1

Assistente de Loja – Com Experiência 3

Assistente de Pessoas e Cultura – Com Experiência 1

Assistente de Recursos Humanos – Com Experiência 1

Assistente Monitoramento de Carga – Com Experiência 10

Atendente – Sem Experiência 1

Atendente de Lojas – Com Experiência 2

Auxiliador de Vendas On-line – Com Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 4

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 3

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Faturamento – Com Experiência 1

Auxiliar de Mecânico de Refrigeração – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 14

Auxiliar de Serviços Agropecuários – Com Experiência 1

Auxiliar de Serviços Agropecuários – Sem Experiência 1

Auxiliar Mecânico Automotivo – Com Experiência 2

Bordador – Com Experiência 1

Chefe de Cozinha – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 3

Cozinheiro – Com Experiência 3

Eletricista Automotivo – Com Experiência 1

Empregado Doméstico – Com Experiência 1

Estagiário em Pedagogia – Sem Experiência 1

Estágio em Auxiliar Administrativo e Recursos Humanos – Sem

Experiência 1

Estágio em Direito e Tecnologia da Informação – Sem Experiência 1

Farmacêutico – Com Experiência 2

Fotógrafo – Com Experiência 1

Garçom – Com Experiência 1

Garçom – Sem Experiência 1

Gerente de Restaurante – Com Experiência 1

Lactarista – Com Experiência 1

Mandrilhador – Com Experiência 1

Mecânico – Sem Experiência 1

Mecânico de Automóveis – Com Experiência 1

Mecânico de Automóveis – Sem Experiência 2

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 4

Mecânico de Manutenção de Elevadores – Com Experiência 1

Mecânico de Refrigeração – Com Experiência 2

Mecânico Montador – Com Experiência 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão Munck – Sem Experiência 1

Motorista de Micro-ônibus – Com Experiência 5

Motorista Entregador – Sem Experiência 2

Motorista Roll On – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 5

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 5

Operador de Laminador – Sem Experiência 2

Operador de Loja – Com Experiência 1

Operador de Loja – Sem Experiência 1

Operador de Máquina Carda – Sem Experiência 1

Operador de Máquina Corte a Laser – Com Experiência 1

Operador de Máquina de Costura – Com Experiência 40

Operador de Máquina de Meia – Com Experiência 2

Operador de Máquinas – Sem Experiência 3

Operador de Pá Carregadeira – Com Experiência 1

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência 1

Operador de Rameuse – Com Experiência 1

Operador de Retro – Escavadeira – Com Experiência 1

Operador de Teleprocessamento – Sem Experiência 1

Operador de Torcedeira – Engrupador – Com Experiência 7

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador de Torno Revólver – Com Experiência 1

Operador Eletromecânico – Com Experiência 2

Orçamentista – Com Experiência 2

Pedreiro – Com Experiência 13

Pintor – Sem Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 30

Preparador de Matriz de Corte e Vinco – Com Experiência 1

Projetista Mecânico – Com Experiência 1

Recepcionista Atendente – Sem Experiência 1

Revisor de Tecidos Acabados – Com Experiência 2

Serralheiro – Com Experiência 2

Serralheiro Industrial – Com Experiência 3

Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Social Mídia – Sem Experiência 1

Soldador Oxi-Acetileno – Com Experiência 1

Supervisor de Loja – Construção – Com Experiência 1

Tapeceiro – Sem Experiência 2

Tecelão – Com Experiência 24

Tecnólogo em Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Vendedor Balconista – Com Experiência 1

Vendedor E-Commerce – Sem Experiência 2

Vendedor Externo – Com Experiência 2

Vendedor Externo – Sem Experiência 11

Vendedor Interno – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Sem Experiência 3

VAGAS PARA PCD

Assistente Administrativo Comercial – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 1

Empacotador – Sem Experiência 1

Operador de Loja – Sem Experiência 2

