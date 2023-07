Hospital do GRAACC alerta para sintomas de câncer de cabeça e pescoço

O câncer de cabeça e pescoço é considerado o quinto tipo com maior incidência no Brasil é mais comum em adultos, mas também pode comprometer crianças e adolescentes. O Hospital do GRAACC, referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer de todo o Brasil, destaca que um dos principais problemas para o tratamento é o diagnóstico tardio.

“Nós recebemos crianças e adolescentes com câncer muito extensos, comprometendo muitas vezes a respiração. Se identificados e tratados precocemente a chance de cura são muito boas, por exemplo o rabdomiossarcoma orbital, as chances de cura são de 90% se o diagnóstico é precoce”, diz a Dra. Eliana Maria Monteiro Caran, oncologista pediátrica do Hospital do GRAACC.

Em crianças, geralmente, esse tipo de câncer é causado por eventos genéticos. “Muitas vezes a criança nasce com uma alteração genética que predispõe ao tumor, já em adolescentes existe a infecção crônica por certos vírus, incluindo o HIV, o vírus de Epstein Barr e o HPV. Em adultos existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, exposição à radiação, exposição ao tabaco e o consumo de álcool”, explica a médica.

O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura. Por isso, é preciso ficar atento a alguns sintomas. “O quadro clínico depende da localização do tumor, mas pode se manifestar com o aumento de linfonodos no pescoço, obstrução nasal, como uma sinusite que não melhora e a criança começa a dormir com dificuldade, começa a roncar a noite. Muitas vezes sai secreção sanguinolenta do ouvido, ou até mesmo casos de estrabismo”, revela Dra. Eliana.

Em ordem de incidência na cabeça e pescoço de crianças e adolescentes, a neuro-oncologista pediátrica do Hospital do GRAACC afirma que o mais comum são os linfomas, principalmente o linfoma de Hodgkin, que se manifesta pelo aumento dos linfonodos e pescoço. “Mas também temos os sarcomas, o carcinoma de rinofaringe, o carcinoma de tireoide e depois os tumores de glândulas salivares.

Esses pacientes exigem um tratamento mais complexo, porque além da questão do tumor existem também algumas questões estéticas e funcionais, como a alimentação e respiração, tudo isso pode estar comprometido”, explica a médica.

Para tratar a especialidade câncer de forma integral, o Hospital GRAACC conta com uma equipe multiprofissional envolvendo radioterapia, diagnóstico por imagem, fonoaudiologia e psicologia.

