Músicos de Americana já podem se credenciar no chamamento público

Músicos, bandas e grupos musicais de vários estilos já podem se credenciar no chamamento público da Prefeitura Municipal da Americana para apresentações no calendário de eventos na cidade no período de um ano, entre agosto de 2023 e julho de 2024. O chamamento tem base na Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021, e no Decreto Municipal nº 12.939, de 15 de março de 2022.

Os interessados deverão apresentar portfólio; pen drive ou link de acesso a arquivo digital (audiovisual), contendo ao menos uma apresentação artística com público; repertório musical, descrevendo o gênero e todas as músicas e autorias do show; e comprovação de registro na Ordem dos Músicos do Brasil – OMB, no caso de músicos profissionais.

LEIA TAMBÉM: Roteiro Gastronômico: 30 estabelecimentos confirmados e mais de 50 inscritos

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, algumas mudanças foram realizadas em relação ao chamamento anterior (junho/2023) , para facilitar a participação dos artistas. O atestado de capacitação técnica não será mais exigido, porém uma comissão irá avaliar o interessado após o envio do portfólio. Pessoas físicas agora poderão se cadastrar, por meio de um empresário exclusivo que cuidará dos trâmites documentais. Organizações sem fins lucrativos ligadas à música também poderão participar do credenciamento.

O edital completo com todas as informações e documentação necessárias está à disposição na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, das 9h às 16h, e também no site www.americana.sp.gov.br , até 7 de agosto. Mais informações pelo telefone (19) 3475-9046.

Entre os eventos anunciados no período estão o Roteiro Gastronômico de Americana, Festival Italiano, Octobeer Americana Fest, a Revirada Cultural, as festividades de Natal e o Carnaval de 2024, entre outros do calendário artístico elaborado pela pasta.

“Os editais asseguram a transparência nas contratações e ampliam as oportunidades culturais, fortalecendo o acesso igualitário para músicos, bandas e grupos musicais no enriquecimento do calendário de eventos da cidade”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As propostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da Prefeitura, na Avenida Brasil, nº 85, das 8h às 9h15 horas, no dia 8 de agosto. A abertura dos envelopes será às 9h30, no Auditório Villa Americana. O acesso, antes das 9h, será pela entrada do Paço na Rua Presidente Vargas. Os envelopes também poderão ser enviados pelos Correios.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP