Roteiro Gastronômico: 30 estabelecimentos confirmados e mais de 50 inscritos

O Roteiro Gastronômico 2023 já recebeu, desde 18 de julho, mais de 50 inscrições de estabelecimentos dispostos a participar do concurso que vai escolher os três melhores pratos da cidade. O evento foi anunciado este mês pelo prefeito Chico Sardelli. Até agora, 30 inscritos já estão homologados, ou seja, já enviaram a documentação necessária para garantir a participação.

Confira os 30 estabelecimentos que já estão garantidos no Roteiro Gastronômico e os respectivos pratos concorrentes:

Mercearia do Queiroz (Coxinhas de Frango com Catupiry); Padaria Dona Vitória (Lanche de Pernil); Cervejaria Mares (Lanche de Brisket); Seu Quiosque Bar Piscina (Psicodélico de Contra Filé); Flamma Burger (Inflammado); Laggio Massas Express (O queridinho, com Laggio Balls); Seu Espetinho (Buraco Quente); Pizzana Mozzafiato (Pizza Napolitana de Fermentação Natural); Fassbier Chopp (Bolinho de Costela); Praça Bar Muller Lanches (X- Egg Bacon); Koldi Sorvetes (kOLDI SUNDAE); Kalango Cervejaria Artesanal (Burger Básiko); Doce Sonho Padaria (Lanche de Pernil Especial); Feijuca´s (Bolinho de Feijoada); Dama Delivery Americana (Linguiça Caipira com Mandioca Cozida); Trail Burger (Burger 4X4); Porão Snooker Bar (Shimeji Balls); Cheesecake Dream (Cheesecake NY Tradicional com calda de frutas vermelhas); Pastelão da Nona (Pastelão de Costela com Mandioca); Pier 53 Bar e Gastronomia (Taco de Provolone); DGusto (Galinhada Caipira); Alto Gusto Pizzaria (Pizza Alto Gusto); Na Casa da Vovó (Baião de Dois com quibebe e vinagrete); Boi Que Mia Grill Bar (Palmito Gratinado); Prosa Sanduicheria (Fresh Prince of Bacon); Tabula Restaurante (Pizza Frita Recheada com Brisket); Porão Skate Park (Burrito de Frango Defumado); Beppo (Paçocão de Carne Seca); La Brasa Burguer Americana (Hambúrguer Artesanal Baconese); e A Fritadeira Burguer (Sanduíche de Linguiça Caipira).

Segundo o regulamento do Roteiro, apenas os cinquenta primeiros inscritos que enviarem toda a documentação necessária vão poder participar do evento. As empresas, após a inscrição, precisam ficar atentas e seguir as instruções enviadas por email pela Bokme Produções, produtora do evento, com relação à documentação e os procedimentos, para estarem homologadas e aptas a participar.

As inscrições terminam nesta segunda-feira (31), por meio do formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura Municipal de Americana, www.americana.sp.gov.br, no banner específico do Roteiro.

Com entrada gratuita, o “Roteiro Gastronômico 2023” ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, dia do aniversário de 148 anos de Americana, na região do portal de entrada da cidade, à Avenida Antônio Pinto Duarte. Na sexta-feira (25), as atrações serão das 17h às 22h; no sábado (26), das 15h às 22h e no domingo (27), do meio-dia às 21h. O encerramento contará com o show de César Menotti e Fabiano.

“Estamos preparando uma grande festa para os 148 anos de nossa querida cidade. Americana está voltando a sorrir e o Roteiro Gastronômico será um evento histórico”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Fico muito feliz em ver o Roteiro Gastronômico tomando forma. Uma semente que plantei lá atrás, quando era vereador, por meio de um projeto de minha autoria. Será um sucesso, com toda certeza”, falou o vice Odir.

“O Roteiro Gastronômico e o Aniversário da Cidade são duas celebrações que unem os potenciais turísticos e culturais de Americana, impulsionando nossa cidade e encantando a todos”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Votação e premiação

A população poderá votar por meio do site www.americana.sp.gov.br, clicando no banner do concurso, de 10 a 27 de agosto. Os interessados poderão avaliar cada prato com o critério de 1 a 5 estrelas. Cada pessoa só poderá dar uma nota para cada prato. Também haverá votação para escolher o melhor atendimento.

Serão premiados os três melhores pratos do concurso, da seguinte maneira: 1º Lugar – R$5.000,00; 2º Lugar – R$2.500,00; e 3º Lugar – R$1.000,00, valor oferecido pela Bokme.

Os estabelecimentos vencedores receberão ainda um certificado e um troféu no dia do evento e, na semana seguinte, uma placa de Premiação Honrosa indicando a colocação no concurso, que poderá ser afixada no estabelecimento.

Além disso, todos os estabelecimentos do Roteiro Gastronômico receberão um certificado de participação, e a empresa eleita com o melhor atendimento receberá R$1.500,00.

