PT Americana emite nota contra terceirização

O PT de Americana decidiu romper oficialmente

com o governo Chico Sardelli e adotou o tema da terceirização para oficializar o rompimento. O partido se reuniu este sábado e emitiu a nota que vai abaixo.

Partido dos Trabalhadores

Diretório Municipal

Americana 29 de julho de 2023

O Diretório do Partido dos Trabalhadores de Americana em sua reunião ordinária realizada no dia 29 de julho de 2023, após debates sobre a conjuntura da politica municipal e as decisões tomadas pela atual administração da cidade, considera e decide:

-Considerando as politicas de terceirizações do Município, que Terceirizou o atendimento no Hospital Municipal, através da contratação de uma OS para a execução dos serviços

-Considerando que a terceirização da área azul, trouxe prejuízos a população da cidade e ao comercio local

-Considerando que o processo de terceirização da merenda escolar em curso, poderá resultar em empobrecimento da situação alimentar dos alunos.

-Considerando que existem estudos para a terceirização dos cemitérios

-Considerando que o Projeto de Emenda a Lei Orgânica do Município 01/23, que altera a proibição de terceirização do Saneamento Básico da cidade poderá levar a Terceirização do Tratamento de esgoto.

DECIDE:

-Tornar publico a nossa contrariedade a este flagrante processo de Terceirizações do Serviço Publico na cidade.

-Mobilizar e conscientizar a população da cidade sobre quão prejudicial essas ações podem ser se levadas a se concretizar.

-Fechar questão Partidária sobre o Tema privatizações/Concessões/Terceirizações

-Dar ciência a nossa bancada na Câmara de Vereadores para que votem contra a alteração da Lei Orgânica do Município que permite essas terceirizações, bem como também votar contra a qualquer Projeto que possam terceirizar, conceder e ou privatizar os serviços públicos da cidade.

-encaminhar copia deste documento a nossa bancada de vereadores.

Diretório Municipal

Jose Eduardo Coienca – Presidente

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP