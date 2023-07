Palmeiras goleia (4-1) fora e Abel respira

Palmeiras goleia (4-1) fora

de casa o América Mineiro e agora tem vida mais tranquila para pensar na Copa Libertadores.

O Verdão do técnico Abel Ferreira embalou a segunda vitória seguida depois de sequência negativa nas competições nacionais (caiu na Copa do Brasil e viu adversários tomarem o segundo lugar e o Botafogo disparar na liderança).

Com gols de Artur, Murilo e dois de Rony. Nicolas diminuiu para os mineiros, o Verdão impôs o seu futebol contra o América no Independência e conseguiu mais uma vitória no #Brasileirão2023. Agora são 12 pontos até o líder Botafogo.

Hoje o Botafogo conquistou o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileirão Tem a melhor defesa. Tem o melhor ataque (ao lado do Palmeiras). Tem 12 pontos de vantagem.

Tem o artilheiro Tiquinho. Melhor mandante. Melhor visitante.

