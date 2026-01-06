Vem Classics pra veiarada- O Centro de Cultura e Lazer se transforma no ponto de encontro de quem carrega o rock no coração, de quem vibra com a estética retrô e de quem acredita que cultura se constrói com experiências compartilhadas.

Chega à cidade a primeira edição do Classics Festival, um evento pensado para celebrar a música, a memória e o convívio familiar, com entrada gratuita, reforçando o compromisso com o acesso democrático à cultura.

Serão dias de nostalgia, emoção e energia, onde clássicos do rock mundial ganham vida no palco, enquanto carros e motos que marcaram época dividem espaço com novas histórias sendo criadas. É sobre lembrar de onde viemos, curtir o presente e inspirar novas gerações.

A programação musical do Classics Festival reúne oito bandas que dão vida aos grandes clássicos do rock mundial.

Quem serão os Classics

No palco, o público vai sentir a força e a emoção dos tributos com Crazy (Aerosmith), Nightrain (Guns N’ Roses), Livezeppelin (Led Zeppelin), Midnight Rockers (anos 60/80), Her Majesty (Queen), Big Bad Wolf (Creedence, ZZ Top e Ramones), Frann Azalin Rock Club (Classic Rock) e Rising Power (AC/DC). Um repertório que atravessa décadas, conecta gerações e transforma cada acorde em memória viva.

O ronco dos motores também faz parte dessa celebração, com o Encontro de Carros e Motos Retrô, valorizando verdadeiras relíquias que seguem vivas na memória e nas ruas, em um ambiente de troca, admiração e respeito por quem preserva essas histórias sobre rodas.

Além da música, o Classics Festival oferece uma experiência completa: praça de alimentação variada, chopp gelado, espaço para as crianças, ambiente pet friendly e áreas pensadas para receber famílias, amigos e apaixonados por cultura.

Mais do que um festival, o Classics nasce como um encontro de gerações, um respiro cultural e um convite para desacelerar, ouvir boa música, olhar nos olhos e viver a cidade. Um evento com entrada gratuita, feito para que todos possam participar e se reconhecer nesse momento coletivo.

O Classics Festival é uma realização da MK Produções e Eventos, com apoio da Prefeitura Municipal de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Lazer, e curadoria do produtor cultural Anderson Kbça, reforçando o compromisso com a valorização da cultura, da música e dos eventos que fortalecem a identidade da cidade.

