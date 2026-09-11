Americana realiza Pré-conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SASDH), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA), está promovendo na cidade as Pré-conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”.

As atividades antecedem a 11ª Conferência Municipal, que acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro, das 8h às 14h, no Centro Universitário Salesiano (UNISAL) – Campus Maria Auxiliadora.

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As pré-conferências foram promovidas nesta terça-feira (8), com moradores das regiões do Jardim Guanabara e Monte Verde, e quarta-feira (9), no Jardim Nossa Senhora Aparecida. As atividades foram conduzidas pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), prestado pela da Cruzada das Senhoras Católicas.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da discussão do tema para o aprimoramento e a implementação das políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes do município.

“As pré-conferências oferecem a oportunidade para a sociedade debater os desafios e os avanços dos serviços e ações desenvolvidos para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. As principais propostas efetivadas serão apresentadas durante a Conferência Municipal para aprovação e os encaminhamentos necessários em prol de toda a população”, disse Juliani.

A sequência da programação das próximas pré-conferências será a seguinte:

Dia 15 – 9h

Equipe Técnica do SOMA – Americana

Local: Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

Dia 15 – 10h

Equipe Técnica do SCFV SOMA

Local: Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon

Dia 15 – 15h

Equipe Técnica do SCFV SOMA – Americana

Local: Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

11ª Conferência Municipal

As inscrições estão abertas até o dia 28 de setembro e podem ser feitas por meio do banner rotativo sobre a Conferência na página inicial do site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

O objetivo é avaliar as políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente, propondo diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema de Garantia de Direitos, em consonância com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo (CONDECA) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).

Os eixos temáticos da conferência serão apresentados, em consonância com a 13ª CONANDA e adaptados à realidade local. Confira:

Eixo 1 – Aprimoramento do controle social e fortalecimento da participação social de crianças, adolescentes e sociedade civil;

Eixo 2 – Fortalecimento dos Conselhos Tutelares;

Eixo 3 – Promoção da convivência familiar e comunitária;

Eixo 4 – Prevenção e enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes;

Eixo 5 – Prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador;

Eixo 6 – Aprimoramento da execução das medidas socioeducativas.

Os temas serão abordados com metodologias lúdicas para crianças de 4 a 11 anos e convencional para adolescentes de 12 a 17 anos e adultos, proporcionando o aprimoramento do Sistema de Garantia de Direitos em seus diversos aspectos.

Programação:

29/09 (terça-feira)

8h – Credenciamento

8h45 – Apresentação cultural

9h – Abertura oficial

9h45 – Intervalo

10h20 – Divisão entre os eixos

10h30 – Palestra Magna

11h30 – Perguntas

11h45 – Plenária

11h55 – Aclamação dos delegados crianças e adolescentes

12h30 – Orientação para o próximo dia de Conferência

14h – Encerramento

30/09 (quarta-feira)

8h – Acolhimento dos participantes

8h45 – Boas-vindas

9h – Apresentação das propostas das crianças e dos adolescentes

10h20 – Discussão dos eixos temáticos e intervalo

10h50 – Plenária final e atividades lúdicas na área externa

11h – Apresentação das propostas dos seis eixos temáticos dos adultos

12h – Apresentação dos candidatos a representantes (delegados) para a próxima etapa por segmento

12h35 – Aclamação dos representantes adultos eleitos

13h15 – Atividade de encerramento

14h – Término

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