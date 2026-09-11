Câmara entrega medalha de mérito “Profissional de Educação Física 2026” em sessão solene na segunda (14)

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A Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (14) sessão solene para a entrega da medalha de mérito “Profissional de Educação Física 2026” a dezoito homenageados que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30 e será transmitida ao vivo pela TV Câmara através do site oficial, redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram) e no canal 4 da Claro TV.

Serão homenageados os profissionais indicados pelos vereadores: Daniel Carneiro Cruz (indicado pelo vereador Léo da Padaria), Delber Sales Marçal (Renan de Angelo), Diego de Souza (Leonora Périco), Élcio Roca Ortiz (Lucas Leoncine), Emerson Roberto Michelim (Jean Mizzoni), Felipe Ornelas (Gualter Amado), Gabriel de Nadai Kraide Piedade (Leco Soares), Jeniffer Carminati da Silva Morales Arcay (Pastor Miguel Pires), José Renato de Oliveira Mariano (Thiago Brochi), Joyce Naiara Costa Orlandini (Marcos Caetano), Jully Caroline dos Santos (Levi Rossi), Leandro Lopes da Silva Barato (Dr. Wagner Rovina), Letícia Hurtado Fernandez (Roberta Lima), Márcio Henrique de Sousa (Gutão do Lanche), Mayara Caroline Lopes (Fernando da Farmácia), Muriel Antico Pelicano (Jacira Chávare), Roberval Atamanczuk Lopes (Talitha De Nadai) e Wallace de Assis Cruz (Juninho Dias).

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (PSD). Os homenageados foram escolhidos pelo destaque obtido nos trabalhos desenvolvidos na área da educação física em Americana. A solenidade contará também com uma homenagem prestada pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF4/SP).

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30 e será transmitida ao vivo pela TV Câmara através do site oficial, redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram) e no canal 4 da Claro TV.

Homenageados

Daniel Carneiro Cruz – (indicado pelo vereador Léo da Padaria)

Pós-graduado em Musculação, há 35 anos pratica modalidades como Muay Thai, Judô e Boxe, mas se encontrou no Jiu-Jitsu. É faixa preta 6º grau, competiu por mais de 17 anos e conquistou inúmeros títulos. Foi pioneiro ao ensinar a modalidade em Americana, dando aulas para diversos professores. Hoje é responsável pela Gracie Barra Americana e já formou 26 faixas pretas.

Delber Sales Marçal – Renan de Ângelo

Especializado em Fisiologia e Prescrição de Exercícios e em Treinamento para Gestantes. Atuou em academias com atendimentos personalizados, ginástica coletiva, treinamento funcional e preparação física esportiva, além de 14 anos como professor de ginástica coletiva. Atualmente, é proprietário da DM Treinamento Funcional, onde desenvolve trabalho personalizado.

Diego De Souza – Leonora Périco

Pós-graduado em Transtorno do Espectro Autista, já atuou como professor de musculação e de natação, dando aulas para bebês, crianças, adultos, alunos com TEA e síndrome de Down, desenvolvendo atividades com foco na coordenação motora. Atualmente, dá aulas para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Élcio Roca Ortiz – Lucas Leoncine

Começou a atuar como instrutor de basquetebol em 1999 e tornou-se técnico das categorias de base de Americana, representando o município em competições regionais e estaduais. Comandou a equipe adulta feminina de Campinas, conquistando por duas vezes o título de Campeão Paulista Adulto. Atualmente, é treinador das categorias Sub-18 e Sub-21 de Americana.

Emerson Roberto Michelim – Jean Mizzoni

Atuou como estagiário na Prefeitura de Americana e, posteriormente, como professor de spinning e musculação. Em 2016, iniciou, ao lado de sua esposa, a S2 Assessoria Esportiva, voltada à prática da corrida de rua e ao atendimento personalizado de atletas de diferentes níveis esportivos.

Felipe Ornelas – Gualter Amado

Especializado em Fisiologia do Exercício e Prescrição, com mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano. Participou de congressos nacionais e internacionais, com apresentação e publicação de trabalhos, além da produção de artigos científicos. Atuou como treinador de força, corrida, natação e ciclismo, além de fisiologista e preparador físico de equipe de basquete 3×3. Desde 2019, é professor na Faculdade de Americana.

Gabriel De Nadai Kraide Piedade – Leco Soares

Especializado em Cinesiologia e Biomecânica e Gestante na Musculação, atuou em áreas como futebol, musculação e preparação física, além de trabalhar com categorias de base na Escola de Futebol Camisa 7 até 2016 e na preparação de atletas de jiu-jítsu, modalidade em que é faixa-preta. Atualmente, é proprietário e gestor técnico da Academia Pro Atlhetica e atua como personal trainer.

Jeniffer Carminati Da Silva Morales Arcay – Pastor Miguel Pires

Praticante de karatê desde os 10 anos, formou-se em Educação Física com o objetivo de atuar como professora da modalidade. Durante a formação acadêmica, dedicou-se à pesquisa científica em desenvolvimento motor, participando de congressos e publicando trabalhos. Atualmente, trabalha com eventos de lazer e recreação e mantém-se ativa como praticante e atleta de karatê, atuando ocasionalmente como sensei.

José Renato de Oliveira Mariano – Thiago Brochi

Ex-atleta de basquete, é especializado em Fisiologia do Exercício, técnico em Psicomotricidade, técnico de basquete e Mestrando em Biodinâmica do Movimento e Esporte. Trabalhou como técnico e presidente da associação desportiva de basquete, no projeto “Crescendo com o Basquete”. Atualmente é Coordenador Pedagógico Geral da Fiorotto Sports e professor do Programa da NBA School, e técnico das equipes de competição sub 15 e 17 pela Associação Regional de Basquete.

Joyce Naiara Costa Orlandini – Marcos Caetano

Pós-graduada em Neuropsicomotricidade e em Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo e à Deficiência Intelectual, é graduanda em Terapia Ocupacional. Trabalhou em academias com musculação e ministrando aulas coletivas, como jump, step e ginástica localizada. Em 2023, passou a atuar com crianças com Transtorno do Espectro Autista. Atualmente integra a equipe da Clínica Equipe Educar.

Jully Caroline dos Santos – Levi Rossi

Durante a graduação, atuou como monitora na academia da faculdade, em projetos voltados à melhor idade e em atividades de ginástica no Centro Comunitário do São Vito. Desenvolveu o Protocolo Metamorfose, voltado a promover transformação na vida de outras mulheres, utilizando princípios do Pilates, do treinamento funcional e do treinamento de força. Também mantém sua participação em projetos esportivos e comunitários, envolvendo modalidades como vôlei de praia, beach tennis, corrida e ciclismo.

Leandro Lopes da Silva Barato – Dr. Wagner Rovina

Apaixonado por musculação ingressou na área de Educação Física com o propósito de melhorar condição física e qualidade de vida das pessoas. Atuou por um ano como professor na academia 349 Fitness. Atualmente atende como Personal Trainer na área de musculação e condicionamento físico.

Letícia Hurtado Fernandez – Roberta Lima

Pós-graduada em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva, Emagrecimento Feminino e Gestão de Academias. Atuou como professora em diversas academias e construiu uma sólida carreira como personal trainer. Acumula 11 anos de experiência na liderança de equipes e operações de grandes academias. Atualmente, é gestora da Bio Ritmo Academia e atua como influenciadora digital no segmento fitness, compartilhando conteúdos sobre treinamento, saúde, qualidade de vida e motivação.

Márcio Henrique de Sousa – Gutão do Lanche

Foi atleta amador de futebol e futsal. Trabalhou como instrutor e monitor em um projeto de futebol e futsal da prefeitura de Mococa. Ao lado da esposa, abriu um espaço de treinamento funcional e atuou como professor e administrador de academia, além de professor da rede estadual de ensino.

Mayara Caroline Lopes – Fernando da Farmácia

Iniciou sua atuação profissional na prefeitura de Americana, participando do projeto “Nossa Escola 10”. Posteriormente, direcionou sua atuação ao trabalho como personal trainer. Também dedica parte de sua trajetória ao trabalho social na Associação de Moradores do Bairro Mollon, levando a crianças e adolescentes atividades de lazer, recreação e práticas esportivas.

Muriel Antico Pelicano – Jacira Chávare

Pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Biomecânica do Movimento, Musculação e Condicionamento Físico, Performance Esportiva e Preparação Física para a Terceira Idade, além de cursar Prevenção e Reabilitação de Lesões. Atua como personal trainer, com foco na promoção da saúde, qualidade de vida e desempenho físico.

Roberval Atamanczuk Lopes – Talitha De Nadai

Profissional de Educação Física e Guarda Municipal. Trabalhou como professor na rede estadual, avaliador físico e professor de iniciação ao basquetebol. Foi precursor do programa de avaliação física e antropométrica da Guarda Municipal e um dos idealizadores do patrulhamento com bicicletas e das aulas de Jiu-Jitsu para guardas. Atualmente, é Inspetor da Academia de Formação da Guarda Municipal de Americana, atuando na coordenação junto ao corpo docente.

Wallace de Assis Cruz – Juninho Dias

Atuou com atendimentos presenciais e online, acompanhando mais de 650 pessoas em seus processos de transformação. Com a expansão do trabalho online, passou a atender alunos em diversos países, como Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Bélgica, Holanda, Irlanda e Alemanha. Atualmente, seu trabalho é voltado principalmente para mulheres que buscam, além do treinamento, emagrecimento e mudança de hábitos.

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