Iluminação para acolher: luzes quentes e pontos de luz bem planejados transformam a atmosfera do lar

A Yamamura, em parceria com a arquiteta Cinthia Claro, apresenta um projeto de apartamento com cara de casa, pensado em cada detalhe para atender pais e filhos e proporcionar momentos de aconchego. Veja como a escolha das luzes e dos elementos de décor ajudou a criar esse clima único

Mais do que iluminar os ambientes, a luz tem papel fundamental na sensação de conforto e bem-estar dentro de casa. Quando planejado em conjunto com a arquitetura e a decoração, o projeto luminotécnico ajuda a valorizar materiais e objetos, destacar texturas e criar cenários mais agradáveis para os diferentes momentos da rotina.

A Yamamura destaca que, em projetos residenciais, alguns cuidados fazem toda a diferença. A escolha por uma iluminação de tonalidade quente (2700K a 3000K) para áreas de convivência e relax, aliada à distribuição adequada dos pontos de luz, contribui para tornar os espaços mais convidativos. Tudo isso ganha ainda mais significado quando está associado a um projeto que respeita as particularidades dos moradores e incorpora elementos afetivos, capazes de transformar o lar em uma extensão de quem vive nele.

Sala de Estar e TV onde a família se reúne para ver filmes e séries. A luminária de piso ao lado do sofá ajuda a criar a sensação de conforto | Projeto da arquiteta Cinthia Claro e foto de Emerson Rodrigues

Casa para viver

Um exemplo dessa proposta está no apartamento desenvolvido pelo escritório Cinthia Claro Arquitetura, concebido a partir dos gostos e da forma de viver de cada integrante da família. O projeto nasceu de um briefing geral com os moradores e, posteriormente, de conversas individuais, inclusive com os filhos do casal, para que cada espaço pudesse responder às diferentes necessidades e preferências de cada um.

Como a família vivia em uma casa antes da mudança para o apartamento, um dos pedidos foi recriar a atmosfera da área gourmet, considerada o xodó de todos. Para isso, Cinthia Claro incorporou ao novo projeto elementos que já faziam parte da rotina dos moradores, como fogão a lenha, churrasqueira e outros itens trazidos da antiga área de convivência | Fotos de Emerson Rodrigues e Divulgação

O Cantinho do Café também ganhou um espaço reservado, pensado para tornar as manhãs e tardes ainda mais prazerosas, com boa prosa e café quentinho. Detalhe para as luzes de led na marcenaria | Projeto da arquiteta Cinthia Claro | Fotos: Emerson Rodrigues

Para reforçar a sensação de acolhimento, o projeto aposta em madeira utilizada de forma pontual, pedras naturais, diferentes texturas e cores equilibradas. Mais do que analisar cada elemento isoladamente, a composição foi pensada de maneira integrada, buscando harmonia entre luz, materiais, mobiliário e identidade dos moradores.

O pendente se torna o ponto de destaque da sala de jantar, com suas formas arredondadas e diferentes volumes em vidro, enquanto a parede de pedra ao fundo completa a composição com textura e elegância | Projeto da arquiteta Cinthia Claro | Fotos: Emerson Rodrigues

Nesta imagem é possível ver a integração entre as salas de jantar e estar | Projeto da arquiteta Cinthia Claro | Foto: Divulgação

O projeto luminotécnico foi desenvolvido com base no layout dos ambientes e os usos específicos dos espaços. Dessa forma, cada ponto de iluminação responde a uma necessidade, seja funcional, decorativa ou ambas. Enquanto a iluminação geral garante conforto visual para as atividades diárias, artigos como pendentes, arandelas, luminárias de mesa e piso acrescentam novas camadas de luz e ajudam a modificar o cenário e a percepção do ambiente. A iluminação indireta também ajuda a criar um ambiente mais leve.

Cantinhos de leitura: abajures, arandelas e luminárias de piso são ótimos aliados para criar uma iluminação confortável e acompanhar tardes e noites dedicadas a bons livros | Projeto da arquiteta Cinthia Claro | Fotos: Emerson Rodrigues

Experiência Yamamura

Praticidade, conveniência e uma ampla oferta de produtos e serviços à disposição do cliente. Essa é a Experiência Yamamura: um conjunto de iniciativas desenvolvidas para simplificar a jornada de arquitetos, designers, lighting designers e consumidores finais, unindo estrutura física completa e soluções digitais integradas.

Sobre a Yamamura

A Yamamura, com mais de 50 anos de história, prioriza a proximidade com os seus clientes. Através de seu time de especialistas em iluminação, com toda a expertise técnica, a empresa contribui com as melhores escolhas de iluminação para os lares brasileiros. Com milhares de itens de altíssima qualidade, a equipe da rede seleciona cada opção de produto com um olhar atual, para surpreender cada vez mais o público que visita as suas lojas.

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