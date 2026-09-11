Veja o calendário de encontros das Câmaras Setoriais de Cultura em Santa Bárbara d’Oeste
O Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste promove, ao longo do segundo semestre de 2026, reuniões do órgão e encontros das Câmaras Setoriais de Cultura. A programação reúne representantes e fazedores de cultura de diferentes segmentos para diálogo, participação e construção de políticas culturais no Município.
Os encontros contemplam as áreas de Literatura e Narrativa Oral, Teatro, Dança, Cultura Afro e Popular, Artes Visuais, Música e Hip-Hop, garantindo a representatividade dos diferentes segmentos do Conselho. Confira abaixo as datas.
Vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo e com novos conselheiros empossados em julho, o Conselho Municipal de Política Cultural é um órgão colegiado de participação social que reúne representantes do Poder Público e da sociedade civil, contribuindo para a formulação, o acompanhamento e o fortalecimento das políticas públicas de cultura em Santa Bárbara d’Oeste.
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O Conselho é composto por 16 membros, entre titulares e seus respectivos suplentes, representando o Poder Público e a sociedade civil. Foi criado em 1998 e reestruturado pela Lei Municipal nº 3.859, de 28 de julho de 2016 e Lei Municipal n° 3.979, de 2017, que inclui a Câmara Setorial de Cultura Popular e Urbana.
As Câmaras Setoriais têm como função propor ao Conselho diretrizes culturais pertinentes ao seu segmento e manifestar-se sobre questões pautadas por seus indicados nas reuniões mensais. Além disso, o Conselho conta com a Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos (Casaf), que tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto a inscrição de projetos em editais publicados pela Secretaria.
Confira a programação por Câmara
Câmara Setorial de Teatro
14 de setembro – 20h
CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II
9 de novembro – 20h
Local a definir
Câmara Setorial de Literatura e Narrativa Oral
19 de setembro – 14h
Ponto de Cultura Confraria do Conto – Rua Rio Grande do Norte, 98, Vila Grego
24 de outubro – 14h
Ponto de Cultura Confraria do Conto
21 de novembro – 14h
Ponto de Cultura Confraria do Conto
12 de dezembro – 14h
Ponto de Cultura Confraria do Conto
Câmara Setorial de Hip-Hop
20 de setembro – 14h30
Local a definir
12 de novembro – 18h30
Local a definir
Câmara Setorial de Cultura Afro e Popular
23 de setembro – 19h
Escola Bininha – Rua Padre Arthur Sampaio, 571, Conjunto Habitacional Roberto Romano
11 de novembro – 19h
Escola Bininha
Câmara Setorial de Música
23 de setembro – 19h
Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro
28 de outubro – 19h
Centro de Memórias
25 de novembro – 19h
Centro de Memórias
Câmara Setorial de Artes Visuais
8 de outubro – 19h
Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro
Câmara Setorial de Dança
10 de setembro – 10h
Laboratório da Dança Fernanda Araújo – Rua Fernando de Assis Saes, 280, Vila Borges
5 de novembro – 14h
GrandPlié Studio de Dança – Rua General Câmara, 76, Centro
Encontro de Câmaras
3 de outubro – 8h30
CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II
Conselho Municipal de Política Cultural
4 de novembro – 8h30
Reunião ordinária – Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro
2 de dezembro – 18h30
Reunião ordinária – Biblioteca Central – Rua Campos Salles, 72, Centro
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