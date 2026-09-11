Veja o calendário de encontros das Câmaras Setoriais de Cultura em Santa Bárbara d’Oeste

O Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste promove, ao longo do segundo semestre de 2026, reuniões do órgão e encontros das Câmaras Setoriais de Cultura. A programação reúne representantes e fazedores de cultura de diferentes segmentos para diálogo, participação e construção de políticas culturais no Município.

Os encontros contemplam as áreas de Literatura e Narrativa Oral, Teatro, Dança, Cultura Afro e Popular, Artes Visuais, Música e Hip-Hop, garantindo a representatividade dos diferentes segmentos do Conselho. Confira abaixo as datas.

Vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo e com novos conselheiros empossados em julho, o Conselho Municipal de Política Cultural é um órgão colegiado de participação social que reúne representantes do Poder Público e da sociedade civil, contribuindo para a formulação, o acompanhamento e o fortalecimento das políticas públicas de cultura em Santa Bárbara d’Oeste.

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O Conselho é composto por 16 membros, entre titulares e seus respectivos suplentes, representando o Poder Público e a sociedade civil. Foi criado em 1998 e reestruturado pela Lei Municipal nº 3.859, de 28 de julho de 2016 e Lei Municipal n° 3.979, de 2017, que inclui a Câmara Setorial de Cultura Popular e Urbana.

As Câmaras Setoriais têm como função propor ao Conselho diretrizes culturais pertinentes ao seu segmento e manifestar-se sobre questões pautadas por seus indicados nas reuniões mensais. Além disso, o Conselho conta com a Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos (Casaf), que tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto a inscrição de projetos em editais publicados pela Secretaria.

Confira a programação por Câmara

Câmara Setorial de Teatro

14 de setembro – 20h

CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

9 de novembro – 20h

Local a definir

Câmara Setorial de Literatura e Narrativa Oral

19 de setembro – 14h

Ponto de Cultura Confraria do Conto – Rua Rio Grande do Norte, 98, Vila Grego

24 de outubro – 14h

Ponto de Cultura Confraria do Conto

21 de novembro – 14h

Ponto de Cultura Confraria do Conto

12 de dezembro – 14h

Ponto de Cultura Confraria do Conto

Câmara Setorial de Hip-Hop

20 de setembro – 14h30

Local a definir

12 de novembro – 18h30

Local a definir

Câmara Setorial de Cultura Afro e Popular

23 de setembro – 19h

Escola Bininha – Rua Padre Arthur Sampaio, 571, Conjunto Habitacional Roberto Romano

11 de novembro – 19h

Escola Bininha

Câmara Setorial de Música

23 de setembro – 19h

Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro

28 de outubro – 19h

Centro de Memórias

25 de novembro – 19h

Centro de Memórias

Câmara Setorial de Artes Visuais

8 de outubro – 19h

Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro

Câmara Setorial de Dança

10 de setembro – 10h

Laboratório da Dança Fernanda Araújo – Rua Fernando de Assis Saes, 280, Vila Borges

5 de novembro – 14h

GrandPlié Studio de Dança – Rua General Câmara, 76, Centro

Encontro de Câmaras

3 de outubro – 8h30

CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Conselho Municipal de Política Cultural

4 de novembro – 8h30

Reunião ordinária – Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro

2 de dezembro – 18h30

Reunião ordinária – Biblioteca Central – Rua Campos Salles, 72, Centro

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