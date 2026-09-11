PLT de Nova Odessa oferece 14 vagas em diversas áreas

Posto Local do Trabalho de Nova Odessa oferece 14 vagas em diversas áreas

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O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 14 vagas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são voltadas aos moradores do município e algumas funções exigem experiência.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga ou enviá-lo pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade.

Confira as vagas:

A JUDANTE GERAL – Sem necessidade de experiência. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar e vale-alimentação. (5 vagas)

AUXILIAR DE PCP – Vaga feminina. Ensino médio completo. Conhecimento em Excel, sistema GRP e processos de fabricação. Experiência anterior com PCP, produção, logística ou estoque. Salário compatível, alimentação no local, vale-refeição, vale-transporte ou auxílio combustível, plano de saúde e plano odontológico. (1 vaga)

BABÁ – Experiência comprovada. Disponibilidade para trabalhar 5 horas por dia. Remuneração a combinar. (1 vaga)

CONFERENTE DE INVENTÁRIO – Ensino médio completo, disponibilidade de horário. Desejável técnico na área de logística. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Horário 5×2. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass e adicional noturno 20%. (1 vaga)

CONSULTOR DE VENDAS – Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.025,00, mais premiações, vale-alimentação, vale-transporte ou auxílio combustível, Totalpass e cartão de todos. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL – A partir de 17 anos. Residir em Nova Odessa e região. Técnico em Química ou graduação em Química ou áreas correlatas em andamento. Para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30. (1 vaga)

FAXINEIRA – Com experiência na área. Para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h. Salário R$ 1.882,13 + 20% de insalubridade, vale-refeição, vale-alimentação, prêmio assiduidade e vale-transporte. (1 vaga)

FRESADOR – Necessário experiência. Para trabalhar de segunda a quinta-feira, das 07h às 17h; sexta-feira, das 07h às 16h. Salário a combinar. (1 vaga)

REBARBADOR/ESMILHADOR – Com experiência. De segunda a sexta, das 7h30 às 17h28. Salário a combinar, vale-transporte, vale-alimentação ou cesta básica, convênio médico e odontológico, café da manhã no local e plano de carreira. (1 vaga)

TORNEIRO MECÂNICO – Experiência em torno convencional. De segunda a quinta, das 7h às 17h; sexta-feira, das 7h às 16h. Salário a combinar. (1 vaga)

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